TRÉNINK: LORMA ‒ nelehký trénink do nelehké doby maratónských příprav

Pokud se letos chystáte na maratón, pro některé to už bude otázka třeba i dvou následujících měsíců. Ty jsou samozřejmě velice důležité, stejně tak i předchozí vytrvalostní příprava, kdy jste budovali objem a všeobecnou vytrvalost. Kilometráž bude ještě nějakou dobu narůstat a s ní i délka dlouhých běhů, které se začnou více blížit cílové distanci. Předposlední měsíc před závodem, na nějž se důsledně připravujete, by měl být tím objemově nejsilnějším. Základem je konzistentnost.

S největší pravděpodobností nyní budete narážet na skutečnost, že svou vysněnou rychlost dokážete po delší dobu udržet, stále ještě vám to ale přijde dost obtížné a ne tak snadné, jak by to možná mohlo být. To je normální vývoj, určitě se nelekejte a na množství nesnází nehleďte. Držte se striktně svého tréninkového plánu a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Možná právě v této chvíli oceníte velice kvalitní (jinými slovy: těžký) trénink britské školy. Ten má za úkol, aby vaše tělo i vaše mysl přivykla zvýšené námaze a vše bylo optimálně připraveno na váš životní výkon na nadcházejícím maratónu. Netřeba snad připomínat, že tento trénink vyžaduje respektující přístup. Ne snad že byste se ho měli bát. Ale po jeho absolvování dbejte na opravdu řádnou regeneraci a několik (!) dní po něm se držte jen lehkých tréninků.

Samotný trénink v sobě kombinuje dvě věci: long run a tempový běh, proto se mu někdy říká LORMA (LOng Run + MArathon pace). Sestává z opravdu řádného zahřátí, rozcvičení, protažení a několika dalších fází. Po warm-upu následuje 30 minut ve vašem plánovaném (cílovém) maratónském tempu, 3 minuty výklusu a 4 x za sebou pětiminutová fáze v tempu o trochu vyšším než cílovém prokládaná dvouminutovými výklusy. Po poslední pětiminutovce následují 3 minuty výklusu a další 30minutová fáze v cílovém závodním tempu na maratón. Na konec zařadíme opět opravdu pořádný cool-down. Nejlepší je celou tuto tréninkovou jednotku absolvovat uprostřed naplánovaného dlouhého běhu. Tak si automaticky zajistíte dobré rozklusání i pořádný výklus na závěr. A největší výzva tohoto tréninku? Mít druhou půlhodinku v maratónském tempu stejně rychlou jako tu první.