Smrt v Německu rozsévalo počasí. Teroristé nezaútočili

Po děsivých zprávách o zmařeném teroristickém útoku na půlmaratón v hlavním německém městě a zatčení šesti podezřelých policie oznámila, že se její obavy nepotvrdily. Zatčení mladíci byli opět propuštěni a Berlín si mohl oddechnout. Ne tak bádensko-württemberský Freiburg. Na poloviční maratónskou distanci zde nastoupil také 23letý mladík s vážnými ambicemi závod důstojně dokončit. Několik stovek metrů před cílem ale zkolaboval a zcela bezvládně se skácel k zemi. Organizátoři okamžitě započali s první pomocí a muž byl odvezen do nedaleké nemocnice. Jeho životní funkce se podařilo obnovit, několik hodin po incidentu však běžec v nemocnici náhle umírá. Další detaily nejsou kvůli ochraně soukromí k dispozici. Nejpravděpodobnější příčinou jsou nejspíš nezvykle vysoké teploty, které v den závodu udeřily.

Spousta běžců s takovou eventualitou nepočítala, což se potvrdilo i na závodech v dolnosaském Hannoveru. Také tady došlo k závažnému kolapsu, dotyčného se ale podařilo úspěšně oživit. Lékařská a záchranná služba nicméně měla po trati opravdu co dělat. Přímo na trati muselo být provedeno 69 zásahů, v oblasti cíle skončilo v rukou lékařů dalších 124 běžců a běžkyň. 24 účastníků muselo být převezeno do nemocnice k dalšímu ošetření. Své vypovídá třeba i to, že druhý v pořadí, běžec z Keni, se poslední metry nedokázal udržet na nohou a cílovou linii překonával po všech čtyřech.

Lidský organismus byl ještě před pár dny nucen reagovat na zimní podmínky. Současné vysoké teploty pro něj představují větší zátěž, než kdyby přišly po běžném průběhu jara. Doporučuje se vedra v žádném případě nepodceňovat a správně vyhodnotit úroveň své fyzické kondice, případně aktuální reakce těla na zátěž. Pravidelná hydratace a dostatek soli patří také k základům úspěšně absolvovaného závodu.

V případě rychlých teplotních přechodů necilte na osobní rekordy! Absolutní výkony podávejte pouze v podmínkách, na něž jste už po dobu mnoha týdnů zvyklí a po intenzivním strukturovaném tréninku. První závody roku běhejte spíše rekreačně, a hlavně si je užívejte!