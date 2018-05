TRÉNINK: Poselství Těžké nohy ‒ hardcore příprava na maratón

Náš další trénink míří do maratónských řad. Jeho dobrodiní ale ‒ po náležité úpravě ‒ určitě mohou využít i ti, kteří se chystají na poloviční distanci. Jde o trénink těžký a náročný, takže než se do něj pustíte, měli byste si být jistí, že jste dostatečnou dobu před ním vhodně kvalitativně i kvantitativně potrénovali. Zkrátka nic pro úplné začátečníky.

Těžká noha je náčelník jistého běžeckého kmene. Kmene tak velkého a rozšířeného, že jeho náčelníka zná úplně každý, kdo někdy běžel na hranici svých možností. Maratónci určitě už zaznamenali onen pocit pár kilometrů před cílem, kdy by rádi zrychlili, ale nohy už jsou tak těžké a tak unavené, že to ani s vypětím všech psychických sil nejde zlepšit o více než pár vteřin na kilometr, a to ještě kdoví jestli.

V důkladné maratónské přípravě bychom na tyto pocity neměli zapomínat. Pokud poběžíme na čas, určitě v závodě přijdou. Je dobré být na ně připraven. Psychicky i fyzicky. Je tudíž dobré na ně také trénovat. Běžet prostě tak dlouho, až nohy ztěžknou ‒ a pak teprve začít s opravdovým tréninkem. Tady je: Poběžíme alespoň 30 kilometrů v nepříliš pohodlném tempu. Do toho na volitelných místech vkládáme pětikilometrové úseky v maratónském závodním tempu. Žádný výklus, přechod je vždy do předchozího volnějšího tempa. Počet pětikilometrových úseků se pohybuje mezi jedním až čtyřmi.

POSELSTVÍ TĚŽKÉ NOHY celková kilometráž: minimálně 30 kilometrů na libovolných místech vkládáme úseky 5 km v maratónském závodním tempu počet rychlých úseků: 1-4

Tento trénink absolvujte nejpozději 3-4 týdny před závodem. Dbejte na dobrou regeneraci, odpočinek (spánek) si oproti běžnému tréninku prodlužte. Takový trénink opakujte ideálně s rozestupem týdne a více. Je těžký, ale dobře vás připraví na závodní podmínky. Doporučuje deset z osmi indiánských náčelníků!