Běh a doplňkové sporty – běh jako doplňkový sport? (2.)

Fotbal

Fotbálek jen tak mezi dvěma překážkami je vítanou kratochvílí atletů v tzv. přechodném období (tedy po skončení závodní sezóny, před zahájením přípravy na sezónu další, kdy je trénink podstatně odlehčen). Nevýhodou tady zůstává riziko zranění, nejčastěji kotníků a kolen. Nicméně příjemná změna je i trocha kolektivního sportu jako kompenzace sportů individuálních. Je-li řeč o opravdové kopané, pak tu není nouze o rychlost ani o vytrvalost – nelze si nevšimnout, že v závodech mládežnických kategorií stojí na předních místech právě malí fotbalisté.

Florbal

Hodně se naběháte, měníte směr a ještě se musíte trefit do míčku. Perfektní na získání či udržení rychlosti, která se vám opět hodí ve finiši, nebo k utrhnutí soupeřů. Své o tom ví výborná běžkyně Radka, úspěšná i v Mezinárodním desetiboji, kde obsadila před dvěma lety celkově třetí místo a poslední dobou se věnuje i triatlonu. Z florbalu má rychlost, z níž skvěle těží i na delších tratích. No a v partě se navíc skvěle pobavíte.

Frisbee

Další z víceméně odpočinkových sportů, kdy si s kamarádem vlastně jen tak hrajete, ale naděláte pěknou řádku rychlých startů a akcelerací.

Golf

Zažívá doslova boom. Pobyt, relax, společnost, elegance a hodně kroků v přírodě. Ke golfu se stahují vrcholoví i rekreační sportovci všeho druhu. Po zeleném trávníku nachodíte mnoho kilometrů na vzduchu – a je to zároveň sport, který frčí. Golfové kluby vyrostly jak houby po dešti a ceny už jsou také příznivější. Ale pozor na záda – především při odpalu bederní ploténky přímo kvílí, tak jako při každém asymetrickém pohybu, a trpět může i loket. Čemu se dříve říkalo loket oštěpařský, to je nyní loket golfový, jinými slovy přetížení šlach na dlaňové straně předloktí.

Gymnastika

Podobně jako třeba i balet nebo další estetické sporty klade nároky především na obratnost, rychlost a kloubní pohyblivost. Gymnastky jsou prakticky všechny hypermobilní. Dokud cvičí, mají zpevněné svalstvo, po skončení kariéry jim však mohou zůstat jen ochablé svaly a povolené vazy, což není příznivé ani pro pozdější běh. Nicméně trochu gymnastických základů se v životě také hodí. Obratnosti není nikdy dost, navíc v dospělosti jde tato pohybová schopnost rychle dolů, a tak jsem vděčná za asi dva roky, kdy jsem v dětství trochu gymnastiky také dělala a s chutí jsem se k ní po letech zase vrátila. Takový výmyk je dobrým testem, zda vám funguje tělo ještě po čtyřicítce – svaly trupu a jejich vzájemná spolupráce. A protažení je tu skvělé, posiluje se často dynamicky, což se hodí i v běhu... Pokud však nehodláte zrovna skákat o tyči, na dlouhých tratích vám gymnastika mnoho nedá.

Házená, hokej

Tyto poněkud rozdílné sporty mají společnou rychlost, bojovnost a kolektivního ducha. Zahrát si na zamrzlém ledě s dřevěnými hokejkami určitě můžete. Pohyb na bruslích je poněkud specifický, a snad i proto se mezi hokejisty příliš běžců nenajde, alespoň na té úrovni, kde by to bylo vidět. Nicméně slavná oštěpařka a olympijská vítězka Dana Zátopková přešla k oštěpu právě z házené.

Chůze

Chůze je pohybem, bez nějž se prakticky neobejdeme, neboť chodíme vlastně pořád. Pro ty, kteří chtějí začít běhat a zdraví jim to neumožňuje, je ideálním a prakticky jediným začátkem, dostatečný počet kroků (doporučuje se jich deset tisíc denně) je ale důležitý i pro nás ostatní. Se sousedkami na vsi jsme se shodly, že se na nás všechny nalepilo postupně tři až pět kilo, jak jsme přesedlaly z dobíhání prostředků městské hromadné dopravy do aut, i když jinak máme pohybu více. Poněkud sportovnější chůze po horách, nebo chcete-li horská turistika, vám dá ještě více, přičemž tempo si samozřejmě můžete zvolit jakékoli od pohodového ke svižnému. Samostatnou kapitolou je tzv. atletická chůze, spojená s řadou předsudků o tom, jak se u toho všichni kroutí a stejně všichni běží, a jak to vypadá nezdravě. Naopak, ti, kdo této sportovní chůzi podlehli, často začali právě proto, že jim bylo zakázáno běhat, při chůzi měli od zranění pokoj, a navíc začali sbírat dobrá umístění, neboť tu není tak velká konkurence jako v běhu. Stačí jen zvládnout techniku.

Indiánský běh

To vlastně není samostatný sport, nicméně nejen začátečník občas ocení jeho výhody. Indiánek je postupným přechodem od chůze k běhu, když začínáte. Většina úplných začátečníků nejspíš nebude mít v běhu takové tempo, které budou schopni udržet bez funění. Pokud je tedy i ten nejpomalejší klus, jehož jste schopni, na vás ještě příliš, střídání s chůzí se vyplatí. Chodecké úseky můžete zkracovat postupně až do té doby, kdy svou obvyklou trasu bez problémů uběhnete. Ostatně právě Indiáni dokázali pomocí běhu s chůzí urazit dlouhé vzdálenosti. Střídání chůze s během se dále hodí i zkušenějším běžcům v náročném terénu na dlouhých trailech.

Jezdectví

Pokud máte rádi koně a pohled z koňského sedla, určitě oceníte zpevnění trupu a pánevního dna, které vám jezdectví prakticky ve všech podobách nabízí. Ne nadarmo se jízda na koni – hippoterapie s úspěchem využívá v rehabilitačních zařízeních.

Jóga

Podobně jako další cvičení, například pilates, vám pomůže zpevnit core a naučit správnému dýchání. I proto se tato cvičení těší veliké oblibě nejen mezi běžci a běžkyněmi. Jóga má hodně podob: dynamická powerjóga, horká bikramjóga, jóga pro děti, asi nejznámější hathajóga či kundalini jóga. Zdaleka to nemusí být jen pouhé povalování pro babičky, jak jsem si i sama mnoho let myslela, než jsem začala chodit na skupinu léčivé jógy ke své dávné kamarádce, která si s ní dokázala vyléčit své někdejší zdravotní obtíže. Posílíme, protáhneme, meditujeme, souzníme s vlastním tělem – co víc si přát? Stačí si vybrat ten typ, který vám a vaší nátuře bude vyhovovat nejlépe.