Běh a doplňkové sporty – běh jako doplňkový sport? (3.)

Skvělý kompromis mezi jízdou a během. Posílí odraz i svalstvo trupu, spálí kalorie, zkrátka nemá chybu. Jen na ní nezapomeňte pravidelně střídat nohy!!!

Košíková

Basketbal je nejen pro atlety dobrou aktivitou na rozcvičení především v zimním čase, kdy je počasí vyžene z dráhy do tělocvičny a zároveň je oddíl tak velký, že se najde dostatek hráčů. Přesný počet se tu, podobně jako u rekreačního volejbalu, neřeší – hraje ten, kdo přijde a má chuť si zahrát. Naběháte se a pobavíte, přičemž v rekreační košíkové vůbec nevadí, že neměříte dva metry. Jako menší zase můžete mezi těmi dlouhány elegantně prokličkovat a sebrat jim míč.

Lyžování – běh

Běžky jsou oblíbeným doplňkovým sportem a funguje to i naopak, ve vhodné kombinaci třeba s kolem. Elitní běžkyně Eva Vrabcová-Nývltová si kdysi odskočila z běžek, rychlobruslařka Martina Sáblíková zdárně jezdí na kole (jen škoda, že jí před dvěma lety bafuňáři pokazili olympiádu), výborně jezdila na kole i lyžařka Kateřina Neumannová. Výhody na všech stranách: perfektní pro rozvoj vytrvalosti a eliminaci zranění odlehčením těch částí pohybového aparátu, které by se jinak přetěžovaly. Trénink je pak daleko pestřejší...ostatně víte, co je to crosstraining? Právě trénink založený na kombinaci různých sportů, které baví a zároveň se doplňují. Nuda tu nemá šanci, zatímco výkonnost poroste. Sjezdové lyžování je spíše rychlostní a silový sport a časy dosahované na běžných tratích ve vrcholné podobě odpovídají spíše čtyřstovce a středním tratím.

Lakros

Tato původní indiánská hra kmene Irokézů není moc rozšířená, ale také jsme v ní měli vynikající běžkyni. Veronika Brychcínová, někdy před deseti lety reprezentantka právě v lakrosu, dokonce nebyla daleko olympijskému limitu v maratónu. Hraje se speciálními pálkami, dvě družstva proti sobě. Vzhledem k tomu, že se jedno družstvo snaží nasázet co nejvíce gólů svému protivníkovi, není těžké uhádnout, že se také v lakrosu naběháte hodně.

Lezení (a horolezectví)

Nevidomý horolezec Honza Říha, který již má za sebou například Kilimandžáro či Aconcaguu, se k běhání kdysi dostal tak, že potřeboval trochu zvýšit kondici do hor. A bylo z toho pár maratónů! Lezení rovnoměrně posiluje svalstvo paží a trupu, které je při běhu na vedlejší koleji. Komplexní práce velkých svalových skupin, jak se snažíte dosáhnout na stupy a chyty porůznu od sebe rozmístěné, vás přiměje efektivně zapojit celé tělo a naučit se propojit diagonálu ruka-trup-protilehlá noha, pokud nechcete spadnout jak zralá švestka. A ona diagonála se hodí i v běhu.

Motoristické sporty

Pokud se jim věnujete, budete z kokpitu nejspíš hodně rozlámaní na to, abyste šli ještě běhat. Nicméně špičkoví jezdci všeho druhu rovněž hodně běhají a posilují právě proto, aby vydrželi dlouhý závod ve vysoké koncentraci a prakticky strnulé poloze. Na odskočení z běhu pro některé povahy též dobrý relax, zvláště milujete-li rychlost (a víte, že tak rychle určitě nepoběžíte).

Nordic running

Běh s holemi vychází z lyžování klasickou technikou a představuje tak ideální doplněk k běhu. S úspěchem jej využívá další naše elitní běžkyně, Ivana Sekyrová a pomohl i mně, když jsem se před časem po zranění opět vracela k běhu. Pozor: Hole na běh jsou delší, a nejsou skládací a nehodí se ani pérovací. Nordic running a nordic walking jsou sice příbuzné, ale přece jen rozdílné pohybové aktivity, přičemž nordic running je skutečně běh, i když časy jsou ve srovnání s během bez holí o něco pomalejší. Můžeme si sami regulovat, kolik zátěže mohou ruce odebrat nohám – namáhané nohy se odlehčí, ruce zaberou. Důležité je správné držení těla, aby to neodnesla krční páteř. Oddychnou si achilovky, kolena i záda – a přitom jste vlastně stále v plném tréninku.

Nohejbal

Výhoda dalšího „malého" sportu je v tom, že stačí malý počet hráčů a malý plácek se sítí k tomu, abyste se opět skvěle pobavili, jen pozor na zranění pohybem, na nějž nejste zvyklí.