Běh a doplňkové sporty – běh jako doplňkový sport? (4.)

Přicházíme s posledními písmenky abecedy doplňkových sportů. Jelikož sportů je velké množství a vznikají stále nové a nové odrůdy a hybridy, aby to bylo originální a zajímavé (a aby bylo dále na co lákat lidičky), je možné, že právě na váš sport jsme zapomněli, nebo jsme se mu příliš nevěnovali. Napište nám o něm, především má-li bližší či vzdálenější souvislost s během, a co vám tato kombinace přináší!