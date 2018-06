Běh a doplňkové sporty – běh jako doplňkový sport? (5.)

V jakém poměru ideálně běhat a dělat jiné sporty? Toť otázka, která se nedá paušalizovat. Existuje tolik kombinací pohybových aktivit, co je našich individualit, tužeb a cílů. Vše se může měnit i v čase. Z ortodoxního běžce s poměrně dobrými výsledky se například po zranění nebo vlivem okolností stane multisportovec a obráceně. Jistě znáte lidi, co vystřídali mnohé sporty a jejich kombinace – až z toho vcelku slušně zaběhli a u běhu již zůstali, přičemž bohatě natrénovali k výsledkům ještě lepším. Věnujeme-li se jen jedinému sportu, tělo se dříve či později někde ozve, zatímco máme-li sportů více a všechny chceme dělat najednou, může to zhoršit výkonnost.

Pětačtyřicetiletý Pavel naběhá okolo 200 kilometrů měsíčně. Není závodní povaha – na běžeckých závodech jej tedy nejspíš nepotkáte, nicméně na několika „svých" trasách v poslední době láme jeden osobák za druhým. Jednou týdně si s partou zahraje volejbal, přičemž si odpočine od běhu "sám se sebou", a honí body ve skupince. Jana se zase dlouhá léta věnovala fotbalu, nicméně jakmile se z fotbalových amazonek staly maminy, družstvo postupně prořídlo a nehraje nyní tak pravidelně. Má ale díky tomu dobrou rychlost, k níž postupně přidala vytrvalostní běh a kratší krosy. V dalších letech k tomu přidala kolo, začala tedy závodit i na kole a v duatlonech. Nyní k tomu ještě drtí bazén, a tak se můžeme těšit na to, jak jí to půjde v triatlonu. Již nyní se na všech svých běžeckých tratích zlepšila o parník.

Půjdete-li čtyřikrát až pětkrát týdně běhat a k tomu si jednou střihnete nějakou míčovku nebo tenis, nemusíte mít obavy o svou výkonnost. Naopak, rozbijete stereotyp a přijdete na jiné myšlenky. Poněkud jinak to může být ve vrcholovém sportu, nicméně i tam v tzv. přechodném období mezi dvěma sezonami atleti dočasně odloží tretry (nebo třeba míč) a věnují se jiným aktivitám. Takže se určitě budete i zlepšovat, pokud nejste za zenitem. Naproti tomu, když bude běh jen jeden z mnoha různých sportů a vyrazíte třeba jen dvakrát týdně (a dvakrát či třikrát vyrazíte sportovat jinam), budete mít klidnější mysl, více si užijete, ale nemůžete čekat příliš rychlé časy. Bude to ale určitě lepší, než když byste se zvedli dvakrát týdně jenom z gauče – jak známo, platí tu: třikrát týdně na udržení, čtyřikrát a víc – na zlepšení, nicméně více než šestkrát raději nechoďte, aby mohl organismus regenerovat. (Do vícefázového tréninku se na tomto místě pouštět nebudeme).

Aby to mělo nějaký smysl a kombinace několika sportů k něčemu vedla, volte spíše ty sporty, které se více doplňují – například skupinu několika vytrvalostních sportů, popř. skloubení vytrvalost-rychlost-síla/výbušnost pro rychlostní sporty nebo běžecké víceboje.

Nezapomínejte regenerovat!

Alfa a omega všech našich aktivit! Některé pohybové aktivity již částečně regenerační jsou: Jde například o vyplavání v bazénu, jógu nebo jakýkoli sport v relaxační podobě, který vás nezatíží, pobaví a protáhne. Regeneračně působí i velmi volný klus, například po těžkém závodě. Někdy je však dobré sebou fláknout, a to doslova – na stůl maséra nebo třeba do sauny. Velmi vhodná a opomíjená jsou i cvičení, která kompenzují jednostranné zatížení z běhu nebo i jakéhokoli sportu obecně, kterému se intenzivně věnujete. Kompenzační cvičení vám může na míru poradit váš fyzioterapeut. Pokud to sami nedáváte, zaskočte si třeba na jógu nebo klidnější cvičení na BOSU...

Co je to crosstraining?

Ideální pro všechny, kteří nesnášejí stereotyp! Kdo si rád zaběhá, občas sedne na kolo, nebo v zimě polechtá běžky, skočí do bazénu, a jednou za týden si zahraje třeba florbal, je na cestě k dobré kondici i k dobrým výkonům. Právě trénink založený na kombinaci různých sportů, které baví a zároveň se doplňují. Nuda tu rozhodně nemá šanci, zatímco výkonnost poroste, klesá „šance" na zranění z přetížení, protože zabírají pokaždé trochu jiné svalové skupiny.

Volba sportů a jejich zastoupení v celém tréninkovém procesu může hodně ovlivnit. Můžete nahodile vyrazit za tím sportem, který vás ten den osloví – je hezky, jdu běhat, je škaredě, zaskočím si do fitka... kondice z toho nemusí být špatná, ale na extra výkon to nejspíš nebude. Sporty by měly být voleny tak, aby se procvičily (a zároveň také pošetřily) různé svalové skupiny a zároveň to nebyla nuda, k podpoře dobré výkonnosti by se měly ale doplňovat (například skupina vytrvalostních sportů jako běh, kolo, plavání či veslování), případně běh a míčové hry a posilování, budete-li chtít zapracovat více na rychlosti. A právě nadcházející léto skýtá spoustu možností vyzkoušet nové kombinace, nemá-li to být právě některý ze zimních sportů.