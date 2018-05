7 voděodolných rad aneb Když do závodění zasáhne déšť

1) Vezměte si kšiltovku

Taková kšiltovka vám udělá radost jak v případě dobrého, tak i špatného počasí. Jednou vám kšilt odstíní oslepující sluneční paprsky, jindy zase zabrání provazům deště chlístat vám přímo do obličeje či očí. Jste-li navíc ženou s bujnými kadeřemi (případně Odpadlík alias Lorenzo Lamas), poslouží vám kšiltová pokrývka hlavy také jako vhodný prostředek ke krocení neposedných loken za sucha i za mokra.

2) Dejte pozor na bavlnu

Ne že by snad vyžadovala za deště větší péči, to ne. Dejte si na ni pozor tak, že si raději vezmete něco jiného. Bavlna je super příjemná na dotek, když ale dojde na to běžet v dešti, rozlítostní i své jinak zaryté příznivce. Nasákne vodou, ztěžkne, studí. V případě pochybností o meteorologickém vývoji na trati raději zvolte ověřenou syntetickou textilii, která rychle schne a rychle odvádí pot od těla.

3) Nepřežeňte to s oblečením

Mokré počasí v nás už na dálku, skrze okenní tabule evokuje také pocity zimy. Nenechte se ale mýlit. Přehřátí je také velice nepříjemné a diskomfortní. Zkuste se raději obléknout co možná nejméně (při zachování teplotního komfortu za pohybu). Čím méně věcí máte na sobě, tím méně nasáklé vody budete transportovat s sebou. Zvolte funkční vrstvu s dobrým odvodem potu, dle počasí případně střední zateplovací vrstvu a jako vnější obal navlékněte něco vodoodpudivého, ale zároveň prodyšného. Při větších výkonech, za vysokých rychlostí je prodyšnost ze všeho nejdůležitější. To samozřejmě platí o směru od těla pryč. V opačném směru je minimálně na trupu výhodou neprofoukavý materiál.

4) Nezapomeňte pít

Všichni už to asi známe moc dobře: Voda na nás, voda kolem nás, voda prostě úplně všude. A tak má člověk tendenci zapomínat na vodu uvnitř svého těla, na hydrataci. Ani za nevlídného počasí nelze na hydrataci rezignovat. Naopak, v případě nižších teplot potřebuje naše tělo dostatek vody, aby mohlo pokrýt biochemické procesy udržující stálou tělesnou teplotu.

5) Trénujte za deště

Také máte kamarády, kteří za jiného než krásného počasí vůbec nevybíhají? Položme si otázku: Když přijde na závody, jsou lepší než vy? Trénink za jakéhokoli počasí má dvě velké výhody. Jednak se fyzicky i psychicky připravujete na možné komplikace při závodech, překvapit už vás dokáže máloco. Jednak máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si všechny svoje příslušné oděvní součástky a další běžecké vybavení za reálných podmínek. Na závod pak můžete nastoupit v klidu, protože víte, že to zvládnete vy i vaše výstroj.

6) Připravte na vodu i svou elektroniku

Dnes už jsou hodinky vesměs všechny vodotěsné a bylo by divné, kdyby nebyly. U další elektronické nezbytnosti mobilu to ještě zdaleka tak neplatí. Pokud nemáte verzi telefonu vzdorující vodě, připravte si na něj nepromokavý obal. Na trhu jsou speciální sportovní, použitelné jsou i sáčky pro vodáky. V případě nouze výborně poslouží i obyčejný igelitový pytlík se zip-lockem, jaký nejspíš v některém ze šuplíků ukrývá i vaše kuchyň.

7) Využijte více párů bot

Tady jde spíše o psychickou stránku věci, ale někomu to dokáže opravdu výrazně pomoci. Pokud máte tu možnost, zahřívání i samotný přesun na start proveďte v nějakém starém páru bot, který následně ve startovním koridoru odhodíte. (Organizátoři většinou takové odložené věci předávají různým charitám.) Na samotný závod se přezujete do přinesené suché obuvi a alespoň na začátku si budete užívat všech výhod sucha v botách. Na některých delších závodech je dokonce možnost uložení tzv. drop-bagu na trati, do nějž si můžete uložit náhradní oblečení a obuv. To je další možnost, jak si za určitých podmínek užít sucho na trati.