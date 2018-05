TRÉNINK: Rychlostní pyramida strýčka Tutentohochámona

Přinášíme vám další trénink, z nějž nebudete mít radost. Tenhle je totiž rychlostní, takže se připravte na to, že bude opravdu bolet. Na druhou stranu, kdy jindy byste chtěli s trénováním rychlosti začít než právě teď, kdy máte ze zimního období dobré a široké vytrvalostní základy? Zkrátka platí: Moc nepřemýšlet a makat!

Tento trénink bychom mohli zařadit do dávné série oblíbených „Bleskových tréninků", protože sám o sobě trvá také přesně půl hodiny. Když ale připočítáme nezbytné zahřátí a výklus společně třeba i s běžeckou abecedou, nějakými rovinkami a dynamickým strečinkem, můžeme se dostat až na hodinu. A vzhledem k intenzitě cvičení přílišné zkracování předehry ani dohry doporučit nelze. Když tréninku dáte všechno, co zasluhuje, bohatě se vám odmění. Vysoká intenzita brzy přinese i zlepšení vašich závodních časů. To stojí za pokus, ne?

Dnes půjde o klasické intervaly, jejichž délka bude postupně narůstat. Pětice intervalů začíná na jedné minutě a vždy o minutu se prodlužuje následující interval. Na výklus je ponechán stejný počet minut jako na příslušný interval. Takže po řádném rozběhání a rozcvičení vybíháme na jednu minutu ostře (tempo na úrovni závodní pětky) a dále minutu vyklusáváme. Následuje dvouminutový interval ostře a dvě minuty vyklusáváme. Tak to pokračuje až do pěti. Závěr tvoří nezbytný výklus, lehké protažení. Základem tohoto tréninku je udržet i v delších intervalech stále stejnou rychlost jako na začátku. Zpomalování se netoleruje a trestá se zákazem přiblížení k televizi na dva týdny!

TIP PRO POKROČILÉ Tento trénink lze ještě ztížit tím, že meziklusy nebudete zařazovat stále delší, ale po všech intervalech dáte stejné ‒ od jedné do dvou minut. Při počátečních pokusech s tímto tréninkem můžeme zařazovat meziklus delší, po několika tréninkových jednotkách můžeme postupně ubírat až na 60 vteřin.

Sama rychlost je závislá na aktuální kondici, ale také venkovních podmínkách. Správná volba rychlosti tak už vyžaduje určité zkušenosti s podobnými tréninky, aby nedošlo ke zbytečnému zranění nebo neadekvátnímu vyčerpání.