5 maličkostí, které z vás udělají velké běžce

Dávejte si cíle!

Dávat si milníky, výzvy, cíle, to je součástí nejen každé dobré práce nebo volnočasové aktivity, ale dokonce samotné lidské existence. Proplouvat životem bezcílně není ani zdaleka tak zábavné jako pravý opak této kratochvíle. Každý občas asi někdy zatoužíme: Kéž bych tu desítku jednou uběhl za XX minut, kéž bych někdy zaběhl maraton... Mít přání je jedna věc, správný cíl ale vyžaduje také přesnou kvantifikaci a dataci. Když si řeknete: Jednou udělám to a to, neuděláte nakonec nikdy nic. Řekněte si raději: Do půl roku uběhnut desítku pod 50 minut! Šance na realizaci rapidně vzrostou.

Každý „výsledkový" cíl má ale také své dílčí cíle „průběžné". Vysněná desítka si vyžádá pravidelné tréninky několikrát týdně, směřování ke konečnému cíli každý den. Velký cíl se skládá z drobných postupových cílů, které je třeba také splnit. Síla je v pravidelnosti. A jak budete postupovat malými krůčky k malým cílům, poroste vaše spokojenost i sebevědomí a váš velký cíl bude stále blíž.

Buďte konzistentní!

Všechno, v čem chcete být dobří, vyžaduje, abyste se tomu věnovali na denní bázi, vytvořili si určité návyky vedoucí ke splnění cíle. Jít si jednou za týden zaběhat obrovskou vzdálenost není vůbec nic v porovnání s tím jít si zaběhat pravidelně několikrát týdně třeba jen na chvíli. Soubor dobrých zvyků (zdravá životospráva, dostatek spánku, málo stresu...) se stane součástí vašeho životního stylu. Velký úspěch se zpravidla dostavuje až poté, co děláte správné věci den co den, týden co týden, měsíc co měsíc.

Užívejte si!

Užívejte si proces, kterým postupujete ke svému vysněnému cíli. Každý kilometr pro vás může být sváteční příležitostí dopřát si radost ze života a směru, kterým jej vedete. Běhání by vás mělo především bavit. Užívejte si každý snadný výklus stejně jako každý těžký trénink v kopcích nebo na dráze. Buďte vděční za každou tréninkovou jednotku, motivujte ostatní a sami se jimi nechte motivovat.

Nezůstávejte na jedné rychlosti!

I kdybyste běhali jen pro svoji vlastní zábavu, alespoň občas změňte tréninkovou rychlost. Dáte svému tělu i své psychice nové impulzy. A navíc ‒ cesta ke zlepšování výkonu jinudy nevede. Měňte terény, měňte povrchy svých tréninkových jednotek, měňte rychlost. Každý trénink bude jiný, jedinečný a bude vás o to více bavit.

Berte vážně regeneraci!

Nejlepší a nejefektivnější běžci berou regeneraci stejně vážně jako samotný trénink. Vědí totiž, že jejich zlepšování probíhá právě v době odpočinku, kdy tělo pracuje na opravě napáchaných škod a připravuje se i na variantu, že by mohlo přijít něco ještě horšího. Pokud jste už mistři svého běžeckého oboru, buďte i stejnými mistry v polehávání na gauči a spaní v době mezi tréninky.