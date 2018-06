Být navždy mlád? Jak dlouho se běžec může zlepšovat?

S běháním je to zhruba stejně jako s dalšími sporty, ale i ostatními aktivitami v našich životech. Pokud jsme v něčem noví, po určité době zacvičování jsou vidět první výsledky a výkonnostní křivka roste. A roste a roste, až dosáhne svého maxima. Následuje kratší či delší stagnace a úpadek, pokles, degradace. Ani naše stále se lepšící časy na všech tratích nevydrží věčně a každý z nás jednou zjistí, že lépe zaběhnout to už nepůjde. Až to přijde, buďte připraveni. Jak zajistit, aby pokles nebyl tak rychlý, ani tak prudký? Nějaké možnosti by tu byly...