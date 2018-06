Americká armáda radí, kdy je nejúčinnější dát si kávu

Kdy je nejlepší si dát kávu, aby nás skutečně vzpružila například po probdělé noci? Na to se snažili odpovědět odborníci pracující pro americkou armádu. Sestavili počítačový algoritmus, který na základě určitých údajů přesně určí nejlepší čas pro váš silný šálek. Vše se odehrává na základě jiné studie, která potvrdila, že skutečně existuje „ten pravý čas" na to dát si kávu, aby byl účinek kofeinu maximálně efektivní.

Nový algoritmus by měl být nyní zapracován i do už existujících nástrojů a doporučovat tak lidem jejich individuální nejlepší čas konzumace. Nejdůležitějšími daty, z nichž algoritmus vychází, jsou předchozí údaje ke kvalitě, množství a času spánku. Na základě nich by pak měl vydat přesné časové doporučení. Je sice možné v případě potřeby prolévat se kávou celý den, ale věc má i druhou stranu mince.

Dosavadní výsledky prozrazují, že nový algoritmus pomohl konzumentům kávy zlepšit úroveň jejich bdělosti až o 64 %, aniž by museli vypít více kávy než obvykle. Na druhou stranu taktéž vyšlo najevo, že pokud lidé dodrží doporučený čas konzumace, mohou svůj příjem kofeinu snížit až o 65 %, aniž by ztratili něco na své pozornosti. Producentům kávy se ale tento výsledek určitě líbit nebude.

Výzkumníci došli k těmto závěrům na základě analýz průběhu spánkové deprivace, časového rozložení dne a příjmu kofeinu a dalších vlivů na pozornost člověka v různých časech za celý den. „Vyvinuli jsme algoritmus umožňující nám určit na zcela individuální úrovni kdy a kolik kofeinu byste měli zkonzumovat, abyste dosáhli nejvyššího možného výkonu v předem stanoveném čase a po požadovanou dobu," řekl jeden z vedoucích výzkumu Jaques Reifman magazínu LiveScience.

Nové poznatky bude využívat armáda, komplexní nástroj by měl být ale k dispozici na internetu i široké veřejnosti. Vše by mělo být připraveno do konce tohoto kalendářního roku. Počítá se s tím, že nejlepší dobu pro svou kávu nebudou hledat pouze vojáci a sportovci, ale třeba i studenti po nocích probdělých nad skripty.

Do doby, než bude nástroj dostupný online, to můžete zkusit třeba s tréninkem. Vědecké studie z nedávné doby totiž potvrdily, že kdo cvičí alespoň 2,5 hodiny týdně, lépe spí a přes den udrží vyšší hladinu pozornosti.