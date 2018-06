Vyběhněte ráno, běžecká euforie bude silnější!

Kanadské studie potvrdily to, co už asi mnozí běžci vypozorovali sami na sobě ‒ když si jdete zaběhat ráno ještě před snídaní, jste pak snad ještě více šťastní, snáz propadáte pověstné běžecké euforii. Nyní vědci věří, že odhalili proces, který za to může. A dost možná si i vy příště nařídíte budík na ještě dříve, abyste si pro sebe mohli urvat ještě větší kus běžeckého štěstí.