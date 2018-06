TRÉNINK: Kopce s virtuálním bojem se sebou samým

Každý pokročilejší běžec, který to chce někam dotáhnout, ví, že by se alespoň jednou za týden měl věnovat kopcům. Kopce, to jsou takové ty roviny nakloněné nepříznivě, v náš neprospěch. Ale co jednou bylo překážkou, může být jindy i vhodným tréninkovým pomocníkem.