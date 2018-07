TRÉNINK: Běžecké enduro ‒ modernější forma fartleku?

Šílenci na horských kolech neznající bázeň, hanu, ani pud sebezáchovy svého času vymysleli jednu geniální věc ‒ enduro. Hlavním znakem téhle disciplíny je to, že se neměří čas po celé trati závodů, ale jen sekce vedoucí z kopce. Transferové pasáže se sice musejí zdolat v určitém rozumném limitu, do kumulovaného času se ale nezapočítávají. Co podobný princip zapracovat i do běžeckého tréninku?