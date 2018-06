Dvojitý mazec! Španělsko-švédské duo nedokáže prohrát ani při rekonvalescenci po zlomenině

Kdo sleduje španělskou hvězdu snad všech sportů odehrávajících se v horách Kíliana Burgadu Jorneta, zaznamenal v jeho akčním kalendáři po letošním březnu velkou díru. O ultramaratonci, běžci do vrchu, skialpinistovi a horolezci nebylo nějakou dubu slyšet. Důvod byl prostý a neradostný ‒ zranění, jež si vyžádalo několikaměsíční pauzu. Nebyl by to ale nezdolný mužík ze Španěl, kdyby vynucenou přestávku nepřetavil ve svůj prospěch. Mnohonásobný mistr světa ve skialpinismu a skyrunningu, mnohonásobný vítěz ultravytrvalostních běhů, duatlonů, mnohonásobný pokořitel nejvyšších vrcholů některých kontinentů i světa se tak lehce nevzdává.

Na březnových skialpinistických závodech Pierra Menta na jihovýchodě Francie došlo k ošklivému pádu před posledním downhillem. Španěl si pohmoždil kotník levé nohy, ale hlavně si zlomil lýtkovou kost. „Zcela určitě bude v tomto roce více dní odpočinku než v jakémkoli jiném za posledních 17 let od doby, kdy jsem začal skutečně trénovat," uvedl vytrvalec na sociálních sítích. Přestávku využíval k doléčení předchozího zranění ramene a nijak se netajil tím, že více zapracuje na svých horních partiích. Zároveň byl ale dosti často vidět i při tréninku na stacionárním kole, „aby zase až tak nevypadl z formy".

Prvního července už zase nastupuje do akce a má v plánu účast na francouzském horském Mont-Blanc Marathon. Ještě na konci téhož měsíce se podívá do Andorry, kde by se měl zúčastnit Comapedrosa Skyrace. V srpnu by měly následovat další závody ve Švýcarsku a Itálii.

Ale ani teď Kílian nezahálí. Poté co si žena jeho srdce Švédka Emelie Forsbergová tréninkově zaběhla trasu Chamonix-Mont Blanc-Chamonix (30 km s převýšením přes 4000 metrů) pod osm hodin v přípravě na opravdový závod na Monte Rosa SkyMarathon, neměl zřejmě Jornet na výběr. Na nejvyšším masivu Švýcarska předvedlo duo Forsbergová-Jornet úchvatné divadlo. Jorneta v tisku protentokrát označili za pouhé „páže královny hor", nicméně společný výsledek 5:03:56 je dostal na celkově třetí příčku závodu.

Nutno podotknout, že smíšené dvojice byly hodnoceny v rámci mužské kategorie. Jornet se svou přítelkyní tak ve skutečnosti tvořili první smíšené duo v cíli a Forsbergová se tímto výkonem kvalifikovala na nejrychlejší ženu podniku, když nastavila nový ženský traťový rekord. Co asi budou s Kílianem Jornetem předvádět po zbytek sezóny, až se Španěl vrátí v plné síle?