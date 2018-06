Hassan, německý fanoušek fotbalu se zapsal do světové knihy rekordů

Hassan Kurt na běhu do 1202 schodů ve Frankfurtu. Celý závod samozřejmě absolvoval také pozadu.

Hassan už má za sebou závody pozadu snad na všechny myslitelné distance. 48letý taxikář budil svého času údiv i obdiv na maratónu ve Frankfurtu, který samozřejmě absolvoval také pozadu. Mezi 14 000 běžci nestanul mezi těmi nejrychlejšími, mezi poslední se ale také nezařadil. Už dříve se zapsal do světových tabulek jako muž, který zvládne nejrychleji uběhnout 100 kilometrů pozadu. Jeho rekord činil 21 hodin 20 minut. Teď měl ale ambice o poznání vyšší.

Když o víkendu na sportovišti v Eschbornu začínal první z plánovaných 250 koleček na atletickém oválu, měl na mysli jediný cíl: dostat se tentokrát pod 17 hodin, což představuje zlepšení rekordu o téměř čtyři a půl hodiny!

Ve svém plánu myslel opravdu na všechno včetně například osmi až deseti přestávek na občerstvení a krátké masáže. „Žádná ale nebude delší než sedm minut," ujistil ještě před startem německé novináře. A co staršího taxikáře k takovým činům vede? „Uvažuji s dlouhodobou perspektivou. Myslím přitom na to, že ještě za spoustu let budu mít svým dětem o čem vyprávět," směje se nezvyklý vytrvalec.

Jediné, čeho upřímně litoval, bylo, že nemohl sledovat fotbalový zápas německé reprezentace na mistrovství světa. „Mé myšlenky jsou ale stále s naším mužstvem. Běžím pozpátku i pro naše kluky!" nechal se slyšet fanda německého národního mužstva. Kromě fotbalistů ale Hassan pravidelně myslí také na charitu. I tento svůj nový rekord s hodnotou 16 hodin 53 minut věnoval na dobrou věc ‒ podpořil organizaci starající se o děti postižené rakovinou Frankfurter Kinderkrebshilfe.