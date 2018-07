„Staroušek“ to zase všem nandal! Keňan vítězí i přes svůj vyšší věk

Že věk je jen pouhé číslo, dokazuje svými výkony 44letý vytrvalostní běžec Kenneth Mburu Mungara z Keni. Zatímco jeho maratónští vrstevníci už si převážně užívají sportovního důchodu, on stále závodí a dosahuje časy na nejvyšší úrovni. Naposledy exceloval v Austrálii, kde vyhrál Gold Coast Marathon v pozoruhodném čase 2:09:49.

Seniorský běžec se u protinožců řádně blýsknul. Jeho vítězný čas by i dnes stále ještě představoval například český národní rekord. Jeho současná hodnota je 2:11:57. Keňan Mungara není úplně neznámým běžcem. V kategorii mužů ve věku 40-44 let je dokonce držitelem světového rekordu na maratónské distanci. Tento jeho výkon pochází z roku 2016 z italského Milána.

Ani na australském Gold Coast Marathon nebyl africký závodník za nováčka. Jeho poslední vítězství představuje už třetí triumf během posledních čtyř let. Mungarovy výkony jsou na jeho stáří velmi pozoruhodné. Průměrný věk elitního maratónce je totiž pouhých 28,9 roku. Další srovnání nabízí třeba i účast Japonce Jukiho Kawaučiho (vítěze posledního ročníku maratónu v Bostonu), který do cíle dorazil v čase 2:14:51. Kolega-senior tak o čtrnáct let mladšího japonského spoluúčastníka vyškolil o pět minut!

Gold Coast Marathon je nejpopulárnější a největší podnik svého druhu na celém australském kontinentu. Má stejně jako pražský maraton zlatou certifikační známku od mezinárodní asociace IAAF a letos vykázal necelých 7000 účastníků. Nový traťový rekord v ženské kategorii se podařilo vybojovat Mungarově krajance Ruth Chebitokové časem 2:24:49. Zajímavé je, že se na australské trati podařilo ženský traťový rekord vylepšit už potřetí za sebou.