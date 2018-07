Stařík přepsal traťový rekord na stomílovce

Stomílovka Western States 100 patří mezi nejprestižnější a nejstarší na světě. Společně s dalšími čtyřmi závody utváří také takzvaný Grand Slam of Ultrarunning. Není vůbec jednoduché se na takový závod dostat. Letos na 261 míst čekalo v loterii hned 4000 běhuchtivých. Ani na Nicka Bassetta se štěstěna několik posledních let neusmála, až letos. Věděl, že pokud dokončí, stane se nejstarším finisherem závodu. Tento rekord od roku 1998 vlastnil Ray Piva, který byl schopen doběhnout ve svých 71 letech.

Nick trénoval pětkrát týdně, z čehož vždy jednou volil long run. Dvakrát až třikrát týdně se chodil potrápit také do posilovny. Na jaře začal ladit formu na „kratších" distancích typu 50kilometrových, 50mílových a 100kilometrových závodů. Bassettova strategie na Western States byla letos jednoduchá: v poklidu, plynule doběhnout. Do kopců přecházel do chůze, roviny a downhilly běhal. Oficiální časový limit závodu 30 hodin zvládnul ještě s obstojnou rezervou. Do cíle doběhl za 29:09:42, a to i když se mu na trati podařilo jednou zabloudit a ztratit tak drahocennou půlhodinu.

https://www.facebook.com/wser100/videos/10156100156200412/

„Začaly mi kanout slzy. Bylo to něco, co jsem nečekal. Lidi ke mně přicházeli, chtěli se se mnou vyfotit. Lidé, se kterými jsem se nikdy nepotkal. Bylo to něco úžasného. Byla legrace stát se celebritou," vylíčil se smíchem vytrvalec magazínu Runner's World. Bassett se na závodech objevil už poněkolikáté, vždy úspěšně dokončil. Od svých třiceti let se mu podařilo každou dekádu alespoň jednou zúčastnit. Ve svých 64 letech úspěšně završil i celou sérii Grand Slam of Ultrarunning (viz výše ‒ pozn. red.).