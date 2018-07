Číňané všechny převálcují. Zřejmě je to otázka několika málo let

Čína ukazuje drápy, respektive by se možná mělo říci přesněji, že ukazuje hřeby běžeckých treter. Říše středu je bezpochyby ekonomickým gigantem. Všude na světě najdete výrobky s hrdým označením Made in China, některé státy jako by už úplně zapomněly vyrábět něco svého. Kdo ale někdy slyšel o této asijské zemi v souvislosti s během? A přitom v zemi běhají milióny lidí na oficiálních závodech a desítky, možná stovky miliónů používají běh jako doplněk svého životního stylu. A noví čínští výrobci běžeckého vybavení vyzývají na obchodní souboje největší značky v oboru.