Závod smrti: Medvědi ji málem zabili, pak ji ještě knokautoval parťák

Příběh s naštěstí dobrým koncem začal příznačně ‒ přípravou na Canadian Death Race, Kanadský závod smrti. Lisa Lauzonová byla zrovna na přípravném výběhu se svým parťákem Philem Troyerem, když se to stalo. Hned tři grizzlyové neočekávaně zaútočili na dvojici. Zachránila je jen velmi rychlá a pohotová reakce, po níž šla ovšem k zemi i sama protagonistka.

Letošní ročník Canadian Death Race startuje už na začátku srpna. Proto si dvojice běžců řekla, že je nejvyšší čas blíže se seznámit s tratí a trénovat přímo v závodním prostředí. Původně se pohybovali ve větší skupině, z níž se ovšem oddělili a běželi napřed. Brzy poté natrefili na tři medvědy grizzly. Většina případů setkání člověka s tímto zvířetem končí tak, že se medvěd otočí a vzdálí se. Tentokrát ale bylo všechno jinak. Trojice šelem vzala narušitele svého teritoria útokem.

„Už navždycky budu ve své hlavě slyšet řev útočícího medvěda. Nikdy dříve jsem nebyla tak blízko smrti," svěřila se Lauzonová později novinářům. Běžci s sebou naštěstí měli obranné spreje proti medvědům, které dokázali včas použít. Ihned se snažili ustoupit a zmizet z místa setkání. Medvědi ovšem byli neodbytní. Běžci se kryli „palbou" ze sprejů, přičemž Troyer při jednom ze svých zákroků omylem zasáhl paralyzující tekutinou i svoji přítelkyni. Látka má znehybnit zasažené zvíře až na třičtvrtěhodinu. Na Lisu Lauzonovou naštěstí začala takto účinkovat až poté, co dvojice opustila kopec, na němž se s medvědy setkala. Pokud by ochrnula ihned po zásahu, s největší pravděpodobností by se stala obětí útoku šelem.

Někoho by možná taková otřesná událost odradila od dalšího běhání po divočině, dvojici však určitě ne. „Nechci, aby mi tento incident vzal ten mír a lásku, kterou nacházím, když běžím po horách. A myslím si, že k tomu nedojde." Oba běžci už zase běhají po divokých stezkách kanadskou přírodou a těší se na „Závod smrti", který povede i kolem míst, jež se jim málem stala osudná.

Lisa Lauzonová se dokonce na místo střetu se zvěří už vrátila, aby se psychicky připravila na skutečnost, že tudy ještě někdy poběží. „Na cestě tam jsem se bála, že mne postihne krize, až to místo znovu uvidím. Ale byl to krásný den a krásné místo na trati. Nebála jsem se, ve skupině nás bylo deset," komentovala později běžkyně svůj návrat.

Lauzonová dokonce vlastní obchod s běžeckými potřebami. Po incidentu zavedla i kurzy správného zacházení s obrannými spreji proti medvědům. Myslí si, že právě spreje zachránily jí i jejímu parťákovi život. Tuto pomůcku považuje za extrémně efektivní, pokud se použije správně. Mnoho lidí spreje podle ní nosí, ale jen málo z nich je dokáže správně použít. Zda podobný kurz nabídla i svému příteli, jenž ji medvědím sprejem poslal k zemi, agenturní zprávy neuvádějí.

Canadian Death Race měří 125 kilometrů a načítané převýšení dosahuje hodnot přes 5000 metrů. Běží se v kanadských Rocky Mountains a účastníci musí bojovat s vedry, zimou, vysokou nadmořskou výškou i svými vlastními démony. Na cestě křižují Hell's Gate Canyon (Kaňon Pekelné brány), Smoky River (Kouřovou řeku) nebo Sulphur River (Sirnou řeku). Závod je natolik pekelný, že je uznáván také jako oficiální kvalifikační akce pro UTMB.