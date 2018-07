Spolek amatérských běžců zahraničního obchodu ‒ neuvěříte, ale skutečně existuje!

Jedním z běhů, který je v seriálu již od prvního ročníku je také „Otevřený přebor SABZO v přespolním běhu. Účastní se ho všechny věkové kategorie. Nejmladší účastník tohoto klání Ondřej Pech se narodil v roce 2008 a nejstarší, Miroslav Skokan v roce 1939. To je rozpětí!

Velké rozpětí se netýká jen věku, ale i výkonnosti. Každý, kdo rád popoběhne, se může k závodům přidat. Tentokrát má trasa 3,6 km. Dva okruhy o dálce 1,8 km. Na startu potkávám pár přátel. Nejsem členem klubu a nechodím na běhy pravidelně, tak vyfasuju startovní číslo pro hosty. Většina běžců má tričko se svým číslem. Pár lidí tu znám, většinou je potkávám i při jiných sportovních aktivitách, tak máme radost, že se vidíme i tady.

Spolek amatérských běžců zahraničního obchodu – tradice je tradice.

archiv autorky

Atmosféra je tu přátelská. Dnes si přichází zazávodit taky bosoběžec Tomáš Zahálka. Na startu vybíhám pomalu, hlavně se nezadýchat. Občas mi někdo vytýká, že bych měla běžet víc naplno. Teda při běhu ne, to se šetří dech. Někde po polovině trasy mě předbíhá jeden z pamětníků a vynadá mi „Tak snad uhnu, ne?!" omluvila bych se, ale šetřím dech. Běžím dál a spoluběžec se ztrácí za mnou. Asi si pro mě doběhl, aby mi vynadal, a teď nemá sílu pokračovat stejným tempem dál. Stydím se, že jsem si nevšimla a včas neuhnula. Třeba by mu dech stačil, abychom se ve finiši předbíhali. Padají mi legíny, dlouho jsem je na sobě neměla a asi jsem zhubla v bocích. Teda nejdřív přibrala, ony se natáhly a pak zhubla a legíny zůstaly vytahané. Každých sto metrů je musím upravovat.

Spolek amatérských běžců zahraničního obchodu – prosté zázemí v altánku nikomu nevadí.

archiv autorky

V patách je mi Vladimír Rožánek, ten nevypadá, že by chtěl plýtvat dechem při mluvení. Chce mě předběhnout! Přece nebude v cíli dřív holka, která ani nemá kalhoty na běh, které by jí nepadaly. Předbíhá mě! Pak já jeho, pak on mě a takhle až do cílové rovinky. Snad o půl kroku jsem ho dala. Podle výsledkové tabulky o vteřinu, ale rozdíl byl jistě kratší než vteřina. V cíli si přátelsky gratulujeme k tomu, jak jsme v závěru přidali. Běžec, kterému jsem nechtěně neuvolnila cestu, dobíhá 9 vteřin za námi. Oba kluci, s kterými jsme se blízko cíle natahovali, jsou šedesátníci. Klobouk dolů před jejich výkony, chci vidět sebe za 30 let, jestli ještě udržím tempo 5 min/km! Prostě tyhle závody jsou pro každou výkonnostní úroveň a každý tam může potkat někoho, kdo ho bude motivovat, aby aspoň na chvilku přidal.

Nejrychlejší běžec: Michal Procházka, běžel v tempu 3:11 min/km (1. místo) Nejpomalejší účastník: Václav Krejsa byl v cíli v tempu 11:43 min/km (75. místo) Nejmladší běžec: Ondřej Pech, běžel krásných 4:26 min/km (29. místo) Nejstarší běžec: Miroslav Skokan si udržel tempo 6:10 min/km (63. místo) Tomáš Zahálka: navzdory štěrku a bosým nohám na nezanedbatelné části trati si udržel průměrné tempo 4:28 min/km (31. místo). Mé průměrné tempo: 4:59 (41. místo)

SABZO nemá reklamu na sociálních sítích a na svých internetových stránkách udržuje jen aktuální termínovku a výsledky. K mnoha pražským běžcům, kterým by se pravidelné pobíhání po lesích mohlo líbit, se informace o jejich existenci vůbec nedostane. Existují vůbec, když nejsou na sociálních sítích? Nevěřila bych tomu ani za mák a hned bych se rozběhla na nejbližší akci si ověřit, zda tam ti běžci skutečně jsou! Případně bych rebelsky zaplnila sociální sítě fotkami právě z jejich běhů. Je to fajn parta lidí, s kterými se skvěle běhá.