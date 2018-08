Cesta smrti: Strach, jinak samá pozitiva

Dokážete si představit, že cestujete rozvrzaným autobusem z bolivijského La Paz po nechvalně známé North Yungas Road, přezdívané také jako Cesta smrti? Ne nadarmo označuje Americká rozvojová banka tuto cestu za celosvětově nejnebezpečnější. Její zákruty zařezávající se do prudkých svahů si vyžádají každoročně dvě až tři stovky životů. Místo jízdy autobusem po této cestě raději běžet nezní možná zase až tak jako špatný nápad...

Závod Highway of Death v Bolívii

Už sedmkrát za sebou se o víkendu konal každoroční skyrace, závod do vrchu „Highway of Death". Z bolivijské Yolosy ve výšce 1200 metrů nad mořem se běží do Chuspipaty na úrovni 3000 metrů. Závodu se tradičně účastnili běžci z mnoha končin světa. Mezi 130 startujícími jste mohli najít jak domácí, tak třeba také Němce, Belgičany, Kanaďany, Rusy, Španěly, Italy, Francouze nebo třeba Japonce. Mezi odvážné se postavili na start také čtyři cyklisté.

Vítězem letošního ročníku se stal domácí Ruben Apaza. „Tenhle závod vede celý do kopce, je obtížný hned od začátku. Na takový vytrvalostní závod musíte mít opravdu natrénováno," zhodnotil náročnost podniku sám vítěz.

Akce se odehrává na 28kilometrové distanci a přímý nárůst nadmořské výšky mezi startem a cílem činí 1800 metrů. „Cestu smrti" vysekali ve skalách už v roce 1932 paraguajští váleční zajatci. Od té doby na jejích okrajích stále přibývají křížky za oběti strašlivých dopravních nehod. Silnice překonává i místa několika vodopádů.

Organizátoři nicméně myslí především na pozitivní přínosy, a tak ze startovného podporují hned dvě neziskové organizace. Tři dolary z každého poplatku věnují na záchranu zvířat, 15 dolarů na projekt starající se o chudé děti na ulicích hlavního města.