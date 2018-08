Miláček publika: Psí bandita narušil závod, nakonec dostal vlastní medaili

Jako marathon bandit se ve světě označuje každý, kdo vběhne na trať oficiálního závodu, aniž by zaplatil startovné, a tudíž také bez čísla. Nestává se ale, že by jako desperát vystupovalo nějaké zvíře. V australské divočině je ale možné všechno. Jak dopadl čtyřnohý bandita u protinožců?

Goldfields Pipeline Marathon v daleké Austrálii se stal svědkem jedinečné události. Zatoulaný kříženec, kterého ihned přejmenovali na Stormyho (Bouřliváka), se po startovním výstřelu vydal s účastníky společně na trať. Nejprve panovaly pochybnosti, komu pes vlastně patří. Všichni si mysleli, že se zvíře brzy unaví a závod opustí. S přibývajícími kilometry ale bylo stále více jasné, že se tady rodí psí legenda o vytrvalosti a statečnosti.

Psisko způsobně a bez jakýchkoli incidentů zdolávalo trať závodu kilometr po kilometru, jako by absolvování půlmaratonu bylo odjakživa jeho cílem. V cíli si vysloužilo ovace bez přehánění na úrovni vítězů a ředitel závodu jej vlastnoručně dekoroval medailí.

https://www.facebook.com/GoldfieldsPipelinemarathon/posts/2099939036942373

Psík ke startu přiběhl pravděpodobně z místní komunity aboridžinců. Jeho přesný majitel ale stále není znám. Proto bylo později nutné nechat psa odchytit rangery místního přírodního parku. Pokud se o zvíře do týdne nepřihlásí právoplatný majitel, bude pes nabídnut veřejně k adopci. Už teď probíhají mezi přáteli, které si kříženec stačil udělat na trase závodu, nelítostné boje o to, kdo by si jej v takovém případě vzal domů.

Stormy zdolal prosluněnou trať závodu za méně než dvě a půl hodiny. Není ale prvním psem, který si své ostruhy vydobyl mezi běžci. Před dvěma lety uběhla v americké Alabamě jedna fenka také půlmaraton. Velmi známý je rovněž příběh malého psíka doprovázejícího závodníky na Gobi March.