Světová elita zkříží láhve i na telefonech

Kanadský Vancouver už se chystá na to, že od 9. do 11. srpna bude hostit Beer Mile World Classic. Jde o napůl recesistický, napůl zcela vážně míněný projekt. Pivní míle si za několik posledních let vydobývá stále pevnější pozice na poli atletiky a současné světové rekordy více než naznačují, že se i v tomto oboru etablují nejlepší běžci světa. Milovníkům pivního běhání nyní přibývá další skvělá zábava ‒ a to aniž by byla prolita jediná kapka alkoholu.