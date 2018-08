Bojový vrtulník zachránil zříceného sportovce

Tento příběh by se také mohl jmenovat Black Hawk Up jako parafráze na válečný film podle skutečné události Black Hawk Down, Černý jestřáb sestřelen. Tentokrát ovšem nepřinesl bojový vrtulník své posádce smrt. Naopak v nepřístupném terénu pomáhal jeden lidský život zachránit.

Zkušený trailrunner a horolezec z Colorada si v oblasti Summit County vyrazil zaběhat do kopců. Ani ve svých nejdivočejších představách ale nemohl čekat to, co následovalo. Při běhu obtížným terénem se zachytil za skálu, aby udržel rovnováhu. Kámen ovšem pod jeho rukama povolil, uvolnil se a společně s běžcem se zřítil asi o 18 metrů níže. Jen zázrakem nepřišel běžec o život a utrpěl pouze taková zranění, která mu nezabránila přivolat pomoc. Velice podobný scénář měla před časem nehoda jedné americké běžkyně, trenérky a lyžařky. I tady došlo ke ztrátě rovnováhy po uvolnění chytu. Žena ovšem neměla takové štěstí a na následky svého pádu na místě zemřela.

https://www.facebook.com/screscuegroup/posts/10156604302573518

Záchranáři se na místo neštěstí vypravili terénním vozidlem. Tím se přiblížili ke zraněnému na nejbližší možnou vzdálenost a následně k němu vystoupali, aby provedli zabezpečení zraněného a zajištění všech jeho životních funkcí. Situaci vyhodnotili jako vážnou a přivolali záchranný vrtulník. Ten ovšem v členitém terénu nedokázal najít místo k přistání, kde by mohl vyložit lékaře a následně všechny bezpečně naložit. Musel odletět s nepořízenou.

Naštěstí byla poblíž vojenská tréninková základna, která uvolnila jeden ze svých vrtulníků typu Black Hawk pro záchrannou misi. Tomu se již podařilo pacienta ve stabilizovaném stavu transportovat v podvěsu z nadmořské výšky téměř čtyř tisíc metrů do údolí, odkud mohl být převezen do nemocničního zařízení a už po několika dnech propuštěn do domácího ošetřování.

Záchranáři vydali prohlášení, v němž kromě jiného upozorňují na skutečnost, že v horách se může nehoda přihodit každému, i velice zkušenému a dobře připravenému, stejně jako to bylo v případě tohoto staršího běžce.