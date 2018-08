Siláci z posilovny se rozhodli pomoct. Vyrazí do Stromovky

"Po skončení ve Stromovce následuje after party u nás ve Fitness Bitevní pole, kde se nudit určitě nebudete. Proč si společně neužít sportovní sobotu, kdy můžeme udělat nejen něco pro své zdraví, ale taky trochu pomůžeme tam, kde je to potřeba," hecuje sportovní nadšence Steinhart.

Dobrovolnické centrum FN Motol, tam půjde veškerý výtěžek akce. To poskytuje oporu dobrovolníkům, kteří se snaží aktivně zlepšit duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení.

"Jako malé děti jsme se naučili chodit, postupem času jsme to povýšili na běhání a teď nastala chvíle, kdy svou dovednost můžeme posunout zase o kousek dál, a sice každý náš běžecký krok se počítá a pomůže dobré věci. Pomáháme pomáhat. Pojďme do toho společně, zvedáme činky, ale nemáme srdce ze železa. Co vy?" ptá se Steinhart.

Běžíme pro FN Motol KDY: sobota 8. září KDE: Stromovka TRATĚ: 5km – 12:30, 10km – 12:00, Půlmaratón – 10:00 ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ

Kolik zaplatíte za účast? Startovné bude dobrovolné, záleží jen na vašem srdci a možnostech.

„Na akci bude zapečetěná kasička, do které každý účastník může přispět dobrovolnou částkou. Obdrží pak od nás darovací list a malý dárek jako poděkování, protože si vážíme pomoci všech, kteří přijdou a poběží," dodává Steinhart.