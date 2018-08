Vegan chce vyzrát na všechny. Zvítězí brokolice nad steakem?

Do pusy nevezme vepřový řízek, kuřecí nugetu ani pořádný steak z argentinského skotu. I přes tento dobrovolný hendikep v příjmu pro sportovce tolik důležitých bílkovin chce trumfnout všechny. Úplně všechny, kteří měli tolik odvahy, aby se postavili 1407 nekonečným kilometrům napříč celou Británií.

Dan Lawson, 44letý britský ultravytrvalec, vystartoval předevčírem na svou dlouhou trať, aby spojil severovýchodní cíp své domoviny s nejzazším místem na jejím jihozápadě. Určitě nebude první ani poslední, kdo se o něco takového úspěšně pokusil. Tato trasa již byla zdolána autem, na kole, pěšky, na invalidním vozíku, na skateboardu, na jednokolce a bůh ví, na čem všem ještě.

Jenže Dan je běžec, a to velmi ambiciózní. Chce rychlostní rekord ‒ a chce ho pro sebe! Vyrazil v pondělí v šest hodin ráno s jediným velkým cílem před očima: Překonat rekord Andrewa Rivetta z roku 2002, který obnáší 9 dní 2 hodiny a 26 minut. To je přibližně 218,5 hodiny, a tedy v průměru téměř 6,5 kilometru každou hodinu ‒ včetně doby spánku. Pro ještě lepší představu: Jde o více jak 156 kilometrů na každý jednotlivý den. Lawson tak přesně ví, že to bude ukrutná dřina.

Od Land's End až po John o'Groats je tradiční pořekadlo Britů, jímž vyjadřují kompletní délku svého státu. „Od konce země až po J. o'Groatovo“, což je anglická verze jména původního nizozemského usedlíka. Mezi vyzyvateli této vzdálenosti se také zažily dvě zkratky označující i směr překonané trasy ‒ JOGLE (z John o'Groats do Land's End) a LEJOG (z Land's End do John o'Groats).

Trasu dlouhou 1407 kilometrů chce Lawson překonat za méně než devět dní.

Mapy.cz

Lawson před tímto svým smělým pokusem dostatečně trénoval. Na sklonku loňského roku vyhrál v čínském pouštním ultra na 400 kilometrů Ultra Gobi a letos na evropském šampionátu v běhu na 24 hodin obsadil pátou příčku. Jeho pokus o překonání rekordu na JOGLE není zdaleka první. Před dvěma lety se například jistý Mark Vaz chlubil výkonem o celých 31 hodin lepším, než byl původní Rivettův. Následně se ale ukázalo, že Vaz nebyl nic jiného než podvodník. Naproti tomu současný platný ženský rekord pochází z roku 2008, ze směru LEJOG. Marina Andersonová jej překonala za 12 dní 15 hodin a 46 minut.