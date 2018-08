Kanaďanka dopovala kvůli desátému místu na méně významných závodech

„Není to málo, Antone Pavloviči?" Tak by zřejmě zareagoval největší český sportovní komentátor Jára Cimrman. Už několik let se především od našich západních sousedů ozývají hlasy, že doping proniká do stále nižších pater sportovních soutěží a rozhodně se nezastavuje ani před branami amatérského sportu. Yaremczuková jako by tento trend jen potvrzovala. V dávné historii se dopovalo kvůli vítězství. A dnes je už nutné dopovat k získání desátého místa na nepříliš významných závodech?

Yaremczuková propadla na irských antidopingových testech hned dvakrát. V jejích vzorcích odhalili komisaři dvě zakázané látky: 1,3-dimethylbutylamin (DMBA) a higenamin používané především k úpravě hmotnosti. Sportovkyně se k porušení pravidel doznala. Trest obnáší 14měsíční distanc a diskvalifikaci z Dublin Marathon.

Osmatřicetiletá Yaremczuková zaběhla irský maratón v čase 2:52:38. Dva měsíce před návštěvou Irska ale triumfovala na islandském Reykjavik Marathon, kde s časem 2:53:25 v kategorii žen zvítězila a dosáhla devátého nejlepšího ženského času v historii závodu. Jak se postaví k celé záležitosti Islanďané, zatím není jasné. Atletka totiž přiznala používání potravinového doplňku s vitamíny řady B a ke zlepšení spalování tuků už od roku 2014. Stejné zakázané látky tak v její krvi kolovaly už při triumfu na severském ostrově. Sama běžkyně si prý nebyla vědoma, že její suplementy obsahují nějaké zakázané látky.

Vytrvalkyně byla podle irské antidopingové agentury jediným člověkem, který vykázal ve vzorcích zakázané látky, z celkem 989 testů napříč 22 různými sporty. Yaremczuková byla původně špičkovou triatletkou, která reprezentovala Kanadu třeba na Panamerických hrách nebo Hrách Commonwealthu. Její historicky nejlepší maratónský čas je z roku 2014 z amerického Bostonu ‒ 2:47:15.