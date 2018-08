To je nářez! Neuhádnete, čím musíte zaplatit: V Německu nabízejí závody doživotně zdarma

Město v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko už kdysi vstoupilo do dějin, a to jako místo podpisu takzvaného vestfálského míru, který roku 1648 ukončil třicetiletou válku. Nyní se Münster rozhodl vstoupit také do dějin sportu. Asi jako úplně první město v civilizované Evropě nabízí celoživotní bezplatné startovné na svůj maratónský běh. Chce za to po vás jen takovou drobnost...

Pokud si chcete užívat doživotního volného vstupu na všechny ročníky Münster-Marathon, máte šanci. Je to poměrně snadné a počáteční vložená investice se rychle vrátí. Pak už jste ekonomicky už jen stále více a více v černých číslech, to jest v plusu. Ptáte se, co za to mohou organizátoři chtít?

Nic menšího než tetování. Nechte si na tělo viditelně vytetovat jejich oficiální logo. Podle Gregora Veauthiera z organizačního výboru to v žádném případě není lákání k nerozvážným činům, ale „odměna za opravdovou lásku" k tomuto konkrétnímu závodu.

Když na chvíli zapomeneme na lásku a vezmeme to čistě ekonomicky, tetování tohoto druhu by se u nás mohlo pořídit kolem 2000 korun. Startovné činí v přepočtu něco kolem 1500 korun. Takže už od druhého ročníku se vám nerozvážný počin začíná vyplácet. A do konce života! Pořadatelé mají ovšem řešení i pro méně odvážné či méně šílené milovníky sportu. Odstranitelné nalepovací tetování dostanou všichni účastníci maratónu také ve svých startovních balíčcích. Tady už to ale není zadarmo. Zaplatit je potřeba standardní startovné na úrovni 50-60 eur.

I s nalepovací „kérkou" máte možnost přijít k volnému startu. Pokud si tetování nalepíte, vyfotíte se s ním, obrázek umístíte na sociální sítě a odkaz zašlete organizátorům, dostanete se do slosování o volné startovné a další věcné ceny. To už by se mohlo vyplatit, co říkáte? Logo mají v Münsteru vážně pěkné, bohužel ale mají v názvu, a tudíž i logu, název jedné velké banky. A kdo by chtěl chodit s bankou vytetovanou třeba někde na čele, že? To už by musela být opravdu velká láska!