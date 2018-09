Zlato pro všechny? Země, kde ho dostanete za to, že žijete zdravěji

Vyvažovat svou tělesnou hmotnost zlatem? To zní úplně jako z pohádky, viďte? Je to neuvěřitelné, ale i v našem světě existují země, které si svých občanů váží stejně jako vzácného, vysoce odolného, kujného a vodivého kovu, jakým je zlato. Pokud máte to štěstí, že se tam narodíte, můžete si pouhou svou existencí nějaké to zlato vydělat. Má to malý háček, ale opravdu to stojí za to.

Zahajovací ročník kampaně Your Weight in Gold byl stylově zahalen do zlata. Profimedia.cz

Spojené arabské emiráty patří mezi nejbohatší země světa. Je jasné, že ani o zlato nebude v zemi bohaté na tolik žádanou ropu úplně nouze. Ale že by jakýkoli stát světa dobrovolně rozdával lidem své zlaté rezervy? Opravdu se to může stát. V pěti letech ho operovala matka kuchyňským nožem. Přivezl čtyři zlaté z olympiády Emiráty jsou bohaté nejen na hmotné statky, ale i na obezitu, potažmo další civilizační choroby s ní spojené nebo z ní vycházející. Podle výzkumů z roku 2012 patřila zemi šestá příčka žebříčku s největším počtem obézních lidí na světě. V hlavním městě Dubaji je dokonce každý pátý občan postižený cukrovkou v souvislosti s nadměrnou tělesnou hmotností. Radní hlavního města se nad problémem vážně zamysleli a svým lidem nabídli smělý motivační program: Za každý kilogram hmotnosti, o který se vám na váze podaří shodit, dostanete gram zlata. V současné době se gram zlata prodává za 38,51 dolaru, tudíž asi 856 korun v přepočtu podle kurzu ČNB. Program běží pod názvem Your Weight in Gold, Vaše váha ve zlatě. Pokud jste dítětem, cena za jedno shozené kilo se ještě zdvojnásobuje. Program byl spuštěn v roce 2013 a jen za jeho dvanáct měsíců bylo rozdáno zlato v přepočtu za 17 miliónů korun. Do dnešního dne se do programu úspěšně zapojilo více než 10 000 lidí a v městské pokladnici ubylo už 56 kilogramů zlata. To jinými slovy znamená něco mezi 28 000-56 000 shozených kilogramů tuku, zdroje bohužel neuvádějí přesný podíl dětí a dospělých. Vyjádřeno v penězích dle platných kurzů 2 156 300 dolarů, tedy asi 48 miliónů korun. Některé země zkrátka umí své občany motivovat více než jiné. Jak by to asi dopadlo s civilizačními chorobami, kdyby bylo obyvatelstvo odměňováno třeba i za to, že nekouří, nejezdí do práce autem nebo třeba že běhá?