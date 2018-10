Dvě úmrtí hlásí závody ve Walesu

Dva muži ve věku 25 a 32 let zkolabovali na cílové rovince oblíbeného závodu. Z prvních zpráv vyplývá, že v obou případech šlo o srdeční zástavu. Ačkoli záchranné složky byly na místě v podstatě ihned a okamžitě začaly s oživovacími pokusy, ani po převozu do nemocnice University Hospital of Wales se muže nepodařilo přivést zpět k životu.

Starší muž podle médií zkolaboval před zraky své ženy a ročního dítěte. Mladší z mužů běžel půlmaratón se svojí přítelkyní. Očití svědci potvrdili, že mužům ihned někdo poskytoval pomoc a také profesionální záchranný tým byl téměř okamžitě na místě.

Podle organizátorů jde o první tragické případy za dobu existence závodu. „Je to obrovská tragédie pro postižené rodiny. Hluboce soucítíme s nimi i přáteli obou mužů. Záchranáři reagovali na tuto strašlivou situaci velmi rychle a profesionálně. Všichni z organizačního týmu jsou zcela zdrceni," uvedl pro britský The Guardian výkonný ředitel Matt Newman.

Závod odstartoval v neděli v deset hodin dopoledne. Jeho trasa mířila kromě jiného k Wales Millennium Centre, Cardiff Bay Barrage a Roath Park. Akce je po Great North Run v Newcastelu druhým největším půlmaratónem Británie. Země už na počátku roku zažila maratonskou tragédii, když při závodech v Londýně zemřel známý šéfkuchař Matt Campbell. Běžel svůj první maratón v Londýně, když asi pět kilometrů před cílem zkolaboval.