Nejsušší místo na světě skropili závodníci slzami dojetí

Ultramaratón Atacama Crossing patří do série čtyř závodů 4 Deserts, který účastníky zavádí do čtyř největších pustin světa včetně zmrzlé Antarktidy. Chilské části se zúčastnili běžci ze 36 zemí světa. Ti se museli vyrovnat s vysokými teplotami přes den, ale i mrazem v noci a velmi nepříznivým terénem.

„Teď jsem hodně unavený, ale závod a jeho trasa se mi moc líbila. Je to nejkrásnější trasa, jakou jsem v životě viděl," nešetřil superlativy vítězný borec Wong Ho Čung. Wong urazil 250 kilometrů pouští za 24 hodin a 20 minut, o pět hodin před Japoncem Takujou Wakaokou na stříbrné pozici.

„Tak často jsem chtěl vzdát, každý den závodu, pokaždé. Byli tu ale lidi, kteří mě podpořili a dělali si o mě starosti... a já to nakonec dokázal. My jsme to dokázali. My všichni jsme to dokázali," neskrýval dojetí ani úplně poslední muž v cíli Lim Čunghjun z Jižní Koreje.

Závěrečná část série 4 Deserts s názvem The Last Desert, Poslední pustina, se poběží na ledovém kontinentu v listopadu tohoto roku.