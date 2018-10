Sedmdesátník je jediný na světě. Nikdo jiný nedokáže to, co on.

Průměrnému muži v České republice zbývá v tomto věku doklepat už jen šest let v důchoďáku, než zamíří do věčných lovišť. V tak pokročilém stádiu zrání už lidé většinou nemívají moc sportovních ambicí. Ne tak ovšem Gene Dykes z Filadelfie. V současné době je jediným žijícím člověkem, který dokáže jednu velice pozoruhodnou věc.

Stařík se na víkendový maratón v kanadském Torontu vypravil s jediným cílem ‒ zaběhnout závod pod tři hodiny. Pokud jste někdy něco takového zkoušeli, jste jistě stejně jako my přesvědčeni, že to určitě není nic snadného. Vyžaduje to už dlouhodobou, systematickou přípravu a plné nasazení, a to i pro mladého borce. Americký důchodce na tradičním městském běhu nenastavil svým výkonem 2:55:18 nový světový rekord pro svou věkovou kategorii.

Stávající rekord nedávno zesnulého Kanaďana Eda Whitlocka 2:54:48 mu ovšem utekl jen o půl minuty. Dykes je nyní jediným žijícím sedmdesátníkem, který je schopný zaběhnout nejklasičtější vytrvaleckou distanci pod tři hodiny. Přitom křepký důchodce začal běhat maratóny až ve svých 58 letech a rekordy začal lámat až minulý rok. To už se ale nezastavil před ničím.

Ve své kategorii je nejlepší na 10 000 metrů, 10 mil, 20 kilometrů, 25 kilometrů, 30 kilometrů, 20 mil i 2 hodiny. Loni se rovněž přidal k pouhým 13 lidem (bez ohledu na věk), kteří dokončili „trojitou korunu" Triple Crown složenou z dvěstěmílových trailů Bigfoot 200, Tahoe 200 a Moab 240. V každém ze závodů byl navíc nejstarším doběhnuvším.

Dykes se původně živil jako programátor, v současnosti se už těší z prvního vnoučete a trénuje pod odborným dozorem. Na to, že potřebuje dobrého trenéra přišel vlastně náhodou. Původně si chtěl vylepšit své maximum na maratónu 3 hodiny 16 minut, zaběhl ale 3:29. Tehdy pochopil, že potřebuje odbornou pomoc. Zkusil to a nasazení se mu vyplatilo. Už před jeho startem na posledním maratónu se masivně spekulovalo o tom, že padne světový rekord nastavený Kanaďanem. Tentokrát to nevyšlo. Pokud ale vytrvalec vydrží sledovat nastavený kurz, s největší pravděpodobností se tak brzy stane.

Se svým „sokem" Edem Whitlockem se Dykes krátce osobně setkal před pěti lety právě na startu maratónu v Torontu. „Ani jeden z nás neměl ani ponětí, že se budu jednou snažit překonat jeho rekord. Ještě stále je to pro mě neuvěřitelné, co se může během pěti let stát. Ukazuje to hodnotu dobrého trenéra," shrnul čiperný dědeček pro magazín Runner's World.