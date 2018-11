Šílenství pod vlivem LSD. Napadal ženy, dostal padáka

Když opouštěl kolej své přítelkyně kolem čtvrté odpolední, vzal si tabletku LSD a na kampusu Cornell University začal šílet. Saano Murembya už ale dořádil. Zastavil ho hlídač a nový student. Cross-country běžce vyřadil tým ze soupisky. Ačkoli on sám tvrdí, že je nevinný, pro takové jako on prý není v univerzitním reprezentačním týmu místo.

„Jakožto na studenty a zároveň sportovce reprezentující univerzitu na vás nahlíží veřejnost jinak. Vaše činy a vaše chování mají větší dopad na veřejnost i na vaše vrstevníky," píše se v týmovém kodexu. Atleti požívají větší vizibility, jsou na ně tudíž kladeny také vyšší nároky. O Murembya v týmu proto už nikdo nestojí.

Pod vlivem omamných látek v kampusu univerzity násilně napadl několik žen. V odpoledních hodinách přistoupil k jedné ze studentek, začal jí strhávat šaty a křičel, že ji znásilní. Sám byl u toho od pasu dolů nahý. Když se mu to nepodařilo, napadl jinou ženu. Všechno ovšem viděli náhodní svědci, z nichž dva se nebáli zasáhnout. Hlídač ve službě odtrhl násilníka od jeho oběti a snažil se jej zklidnit. „Od pusy mu šla pěna, byl úplně mimo," komentoval to později univerzitní zaměstnanec.

Jelikož napadání pokračovalo, zasáhl další ze svědků, čerstvě nastoupivší student. Ten uplatnil své znalosti ze střední školy, kterou reprezentoval v zápase. Násilníkovi nasadil zápasnickou kravatu a do příjezdu policie se staral o to, aby útočník neměl zbytečně moc kyslíku.

Oba stateční zachránci si vysloužili velké uznání nejen napadených žen, ale i široké veřejnosti. „Byl to čirý instinkt. A zapůsobil i fakt, že se starám o svou dcerku, ženu, mámu i sestru. Kdyby se něco podobného stalo jim, chtěl bych, aby někdo udělal to samé," komentoval celou situaci hlídač pro noviny The Cornell Daily Sun. „Podezřelý mohl napáchat mnohem více špatných věcí, kdybychom ho nezastavili," doplnil čerstvý student.

Murembya se zatím prohlašuje za nevinného. Z vazby byl propuštěn na kauci, vyšetřování nadále pokračuje. Už teď je ale jasné, že jeho slibná běžecká kariéra v univerzitním týmu pokračovat nebude.