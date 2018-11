Viking Power! Hustě potetovaný pankáč předvedl světovou podívanou

V momentě, kdy naskakoval na běžecký pás, už věděl, že se z něj na příštích 24 hodin nedostane. V plánu měl totiž hráč na bicí v punkové kapele jen jedinou věc: světový rekord. Bjørn Tore Taranger tušil, co za peklo ho čeká, přesto vytrval. 264,5 kilometru je po silnici vzdálenost Praha-Brno-Břeclav. To vše zdolal vlastní silou.

Kdo to někdy zkusil, ví, že běh na páse není žádný med. (ilustrační foto)

Autem byste takovou štreku jeli asi dvě a půl hodiny. Za jak dlouho byste ji uběhli? 264,5 kilometru za 24 hodin je hodnota nového světového rekordu. Ten starý se v tabulkách moc dlouho neohřál. Australan Luca Turrini se ze svého výkonu 261,18 kilometru mohl těšit pouze od loňského roku.

„Věděl jsem, že to mám v sobě, neměl jsem pochyby. Věděl jsem to už v okamžiku, kdy jsem se vypořádal s otázkou stravování. Pak už jen zbývalo běžet podle plánu s těmi skvělými lidmi, kteří tu byli se mnou a podporovali mne. Bylo to něco úžasného!" svěřil se vytrvalec magazínu Fast Running.

39letý Taranger není na poli ultra žádný zelenáč. Z mistrovství světa v běhu na 24 hodin si loni z irského Belfastu odvážel desátou pozici. Jeho nejlepší výkon na 24 hodin mimo běžecký pás činí 257,6 kilometru. Na pásu tak dokázal být ještě o téměř sedm kilometrů lepší. Jeho současný výkon představuje průměrnou rychlost 5:26,65 minut na kilometr, což je opravdu úctyhodné.

Pokud opravdu hustě potetovaný muž zrovna netrhá nějaké ultramaratonské rekordy, hraje na bicí v jedné punkové kapele. Pro své běžecké ‒ stejně jako pro to punkové ‒ řádění si vybral své domovské město Bergen na západním pobřeží Norska.