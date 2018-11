Skvělá československá smršť: This is Sparta!!!

Brit Jonathan Albon a Češka Zuzana Kocumová se tak stali historicky prvními vítězi spartanské trifekty, série trojice závodů na různé distance s různými druhy obtížných překážek postavených zčásti na dávných disciplínách, jaké se kdysi trénovaly i v bájné Spartě. Účastníci tak poměřovali síly i v hodu oštěpem, ručkování po horizontálním žebříku nebo ve skoku přes oheň.

V řecké Spartě, městě statečných a silných bojovníků, proběhlo letos také první mistrovské klání v takzvané „trifektě", trojlístku závodů, kde běh vlastně slouží především pro přesun mezi nejrůznějšími druhy překážek. Jednotlivé závody mají své vlastní názvy odpovídající jejich náročnosti, tedy celkové délce trati a počtu překážek na ní:

• Super: 13-15 kilometrů a 24-29 překážek

• Sprint: 5-8 kilometrů a 20-23 překážek

• Beast: 20-22 kilometrů a 30-35 překážek

Závodníci nikdy neznají předem přesnou délku trati ani přesný počet překážek. Je tak obtížnější zvolit závodní strategii. Ještě více se tak účastníci musí spoléhat čistě na svou sílu a vytrvalost. Úvodního ročníku mistrovství mezi pradávnými ruinami legendárního města se zúčastnilo na 1000 závodníků a závodnic z 57 zemí světa. Na vítěze v cíli čekala vedle medailí také finanční prémie ve výši 20 000 dolarů, skoro půl milionu korun.

ŽENY 1. Zuzana Kocumová (Česko) 2. Nicol Mericleová (USA) 3. Janka Pepová (Slovensko) 4. Adéla Voráčková (Česko) 5. Angelique Chetaneauová (Francie) MUŽI 1. Jonathan Albon (Velká Británie) 2. Richard Hynek (Česko) 3. Albert Soley (Španělsko) 4. Sergej Perelygin (Rusko) 5. Peter Žiška (Slovensko)

Účastníci mistrovství se rekrutovali z úspěšných závodníků Spartan Race, kteří už dříve takzvanou „trifektu" splnili, tedy během jediného roku absolvovali všechny tři formáty závodu. V elitním poli byli k nalezení i tací, kteří jich měli i 13. Na vítězného Brita může čekat nakonec až milion dolarů. Letos totiž kromě jiného zvítězil i na mistrovstvích Spartan World Championship u kalifornského jezera Lake Tahoe. Posledním dílem do jeho velké skládanky bude celodenní 24-hour Ultra World Championship letos v prosinci u islandského Reykjavíku. Pokud do třetice zvítězí i v tomto závodě, dostane nejvyšší peněžní cenu, jaká kdy byla v historii OCR (z angl. Obstacle Course Racing, překážkové závody ‒ pozn. red.) udělena.