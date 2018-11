Hollywoodská hvězda si střihla závod na Kubě

Willarda Christophera Smithe asi nejspíš znáte pod zkráceným jménem Will Smith. A jeho tvář je vám určitě povědomá z filmů jako třeba Muži v černém, Já, robot nebo Den nezávislosti. Ačkoli to na jeho tváři nepoznáte, oslavil už 50. narozeniny. Že ještě ani zdaleka nepatří do starého železa, přijel ukázat do hlavního města Kuby.

„Kuba byla na mém seznamu zemí, které musím navštívit. Poběžím tady v Havaně půlmaraton a jsem nadšený. Má to tu komický náboj. Miluji Kubu," dodal herec a komik těsně před startovním výstřelem.

„Náš závod je vlastně takovou nataženou rukou, otevřeným mostem mezi dvěma národy," připomněl kromě jiného ředitel závodu Carlos Gattorno. Karibskou metropoli u příležitosti běhu navštívilo asi 6000 účastníků a účastnic. Mezi zahraničními běžci tvořili většinu právě obyvatelé Spojených států. Ani hvězdný herec nepřijel sám. Jen na samotném závodě jej neustále doprovázeli dva bodyguardi, pak se k nim v cíli připojili ještě další kolegové.