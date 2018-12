Tohle vám hlava brát nebude! Číňanku stála vlajka zlato

Za všechno může velmi bizarní situace, k níž došlo na oficiálním mezinárodním maratonu v Su-čou Tchaj-chu. Vedoucí závodnice se nacházely v posledním kilometru 42 195 metrů dlouhé trati, kdy Číňanka těsně vedla nad Etiopankou Ayantu Demisseovou. V tom překvapený divák na záběrech vidí pořadatele, jak se pletou pod nohy ženám maximálně soustředěným na svůj výkon. Proč to?

Jen aby Číňance předali národní vlajku! Podle zdrojů obeznámených se situací v Říši středu mají čínští sportovci příkaz vbíhat do cíle zahaleni do státní vlajky. Ten, kdo tento příkaz udílel, ale zřejmě vůbec nemyslel na situace, jaká nastala třeba právě v Su-čou Tchaj-chu. Mnozí tvrdí, že právě pokus pořadatelské služby o předání státního symbolu stál Číňanku nakonec prvenství. Neoddiskutovatelným faktem je, že podle mezinárodních atletických regulí by k ničemu takovému, navíc přímo ze strany pořadatele, vůbec nemělo dojít.

Volunteers ruin Chinese runner’s chance to win marathon by pestering her with national flag



👉https://t.co/JmlBYPJInA https://t.co/Vz8mSLuwY6 — Shanghaiist.com (@shanghaiist) 20. listopadu 2018

Kdyby situace nebyla vážná, a to především pro samu závodnici-občanku státu s autoritářským režimem, mohla by nám připadat směšná. První pokus o předání vlajky totiž nevyšel a zoufalá organizátorka se za svou krajankou rozběhla ze všech sil, aby splnila úkol svěřený jí jedinou a správnou stranou. Snad jen proletářský zápal a budovatelské nadšení ji na chvilku přinutilo uvěřit, že by dokázala dostihnout profesionální maratonkyně ve chvílích, kdy do svého běhu dávají opravdu všechno, co mají.

Druhý pokus o předávku byl už úspěšný. Tedy co se týče předávky, nikoli pocitu, že by organizátoři hrubě nenarušili průběh závodu. Nešťastná Sien-li si vlajku vzala do ruky, později ji ale odhodila, aby neztrácela poslední zbytky sil. I tak nakonec končí druhá. Na její hlavu se okamžitě snáší lavina kritiky a obviňování z neúcty ke státnímu symbolu, což se v asijské zemi krutě trestá.

Podle stanice CNN s první kritikou přispěchal sám komentátor přímého přenosu a další jej ihned následovali. Okamžitě po závodě poskytla atletka své oficiální stanovisko: „Vlajku jsem neodhodila, byla úplně promočená a já měla ztuhlé prsty. Jak se mé ruce při běhu kývaly, vyklouzla mi. Velice se omlouvám a doufám ve vaše porozumění." O dalším osudu atletky není nic známo. Snad jí bude odpuštěno...