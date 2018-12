Novodobý gladiátor plánuje jatka. Závod, kde se jen jeden dožije cíle

Budou to stovky a stovky kilometrů odkroužené s neúprosnou pravidelností na zhruba sedmikilometrovém terénním okruhu s převýšením 120 metrů.

Jakmile padne startovní výstřel, budou mít účastníci hodinu na zdolání okruhu. Pak se každou hodinu ozve siréna určující start dalšího kola. Kdo včas nenastoupí na další rundu, je diskvalifikovaný. Je jen na vás, jak si rozvrhnete síly. Budete běhat zvolna tak, abyste mohli udržovat rovnoměrné tempo? Poběžíte co nejrychleji, abyste se před dalším kolem stihli občerstvit nebo si odpočinout?

To je vaše volba. Jisté je jen to, že závod končí pro každého, kdo nebude stát za zvuku sirény na startu dalšího kola. Neúprosně, hodinu za hodinou, dnem i nocí. Nepůjde jen o fyzickou vytrvalost, ale také o psychickou odolnost. Čekají se výkony i přes 400 kilometrů. Nejsou žádná druhá, třetí místa. Je jen jedno: to první. V závodě nejsou vypsané ani kategorie mužů a žen, ani věkové kategorie. Jede se na toho s největší výdrží. Nikdo si předem netroufá odhadnout, kdo bude tím nejhouževnatějším.

Dave sám věří, že na ultra jsou lépe stavěné ženy a domnívá se, že vítězem by se klidně mohla stát žena. „Opravdu věřím, že když se dostaneme na 150 mil a více, jsou v tomto sportu ženy lepší než muži," má jasno sám organizátor. Ultraběžec čerpal inspiraci ve Spojených státech amerických, kde podobné závody již existují.

Výtěžek z celé akce chce organizátor využít pro nemocné vážnými vzácnými chorobami, mezi něž patří i jeho syn. Vítěz získá prize money ve výši 1000 dolarů a unikátní sponu na opasek. Start je naplánován na 21. června příštího roku.