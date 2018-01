Čtyřikrát překonal zeměkouli a dře dál

„Rád bych dosáhl hranice 100 000 mil," řekl tenkrát mladý Follett novinářům. „Předpokládám, že mi to bude trvat dalších 40 let." Před pár dny se jeho velký sen naplnil. Dnes 56letý vytrvalostní běžec svůj plán ještě překonal a stihl to o pár let dříve.

Není divu. Téměř čtyřicet let běhal Kevin v průměru 50 mil týdně (asi 80 kilometrů). Alespoň jednu míli uběhl ve všech 50 státech USA. Běhání jej zavedlo do celkem 22 států světa. A nakonec: Ekvivalent 161 000 kilometrů představuje čtyřnásobný obvod zeměkoule, který by teoreticky překonal běžec, kdyby běžel kolem Země celou dobu po rovníku.

Today is a BIG day, an 100,000 mile one- @kevinfollett hits his lifetime goal of running 100,000 miles! WOOHOO 🙌🎉 #proudofpops pic.twitter.com/Qcguct6WSU — Katie Follett Mackey (@KatiefMackey) 23. prosince 2017

Že je Kevin Follett cílevědomý, je asi jasné. Jde ovšem zároveň o člověka velice pečlivého. Od roku 1977 si vede podrobný běžecký deník, který zveřejnil také na internetu. Jeho záznamy obsahují nejen naběhané míle, ale i takové podrobnosti, jako je místo běhu, jeho běžecký doprovod, zahlédnutou zvěř nebo používanou běžeckou obuv.

Ze záznamů se například dozvíte, že jeho čtvrtou nejoblíbenější běžeckou destinací byl Follett Ranch v Coloradu, kde naběhal 5595 mil a zahlédl u toho například 894 jelenů, 16 lišek, 52 kojotů, 1 orla, 6 medvědů. Nebo že v minulém roce zlikvidoval pět párů bot, všechny značky Brooks, typu Glycerin. Jeho záznamy obsahují i stovky jmen běžců, s nimiž si někdy vyběhl. Vy mezi nimi ještě nejste? Nezoufejte, může se to změnit. Kevin totiž nezastavuje a běží dál.