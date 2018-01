„Nejsme z pr...e!“ vzkazují Trumpovi olympionici

Jak informoval deník Washington Post, zeptal se prý Trump arogantně: „Na co tady potřebujeme všechny ty lidi z pr...e světa?" (Doslovný přepis: "Why are we having all these people from shithole countries come here?" ‒ pozn. red.) Arogance a prostší duch prezidenta je dobře znám po celém světě. Patrně mu jeho královsky placení poradci ještě nesdělili, že on sám je potomkem imigrantů. Co je však ještě horší: prezident svým neomaleným výrokem urazil mnoho špičkových sportovců bojujících na světových kolbištích pod americkou vlajkou. Zřejmě zapomněl, že mnoho zlatých medailí vozí pro jeho zemi z olympiád a mistrovství světa právě novodobí přistěhovalci. Ani oni se k otázce imigrace neváhali vyjádřit.

„Jsem hrdým synem úžasného kontinentu jménem Afrika," napsal ve svém tweetu Keňan Bernhard Lagat, pětinásobný olympionik, jenž obdržel americké občanství v roce 2004. Vzápětí se obrátil přímo na prezidenta: „Afrika není pr...l, pane Trumpe!" Otevřeně nepřátelská politika amerických úřadů vůči přistěhovalcům vrhá nepříjemný stín i na mnoho amerických běžeckých es.

Lopez Lomong dvakrát reprezentoval USA na olympiádě a na LOH 2008 byl zvolen, aby při ceremoniálu nesl americkou vlajku. Pochází z Jižního Súdánu. Ve svých 16 letech se dostal do Ameriky na základě programu pro dětské uprchlíky. „Jsem velký optimista a tuto událost považuji za úžasnou příležitost pro nás podívat se do svých srdcí a zjistit, kdo jako Američané doopravdy jsme," řekl běžec na 1500 a 5000 metrů magazínu Runner's World.

I’m a proud son of the shining continent called Africa. My heritage is deeply rooted in my Kenyan roots. Africa is NO #shithole, mr. trump. pic.twitter.com/9j9rMWyki7 — Bernard Lagat (@Lagat1500) 12. ledna 2018

Lomonga unesli během občanské války od rodičů, když mu bylo šest. Byl umístěn do tábora bojovníků, odkud se mu podařilo s dalšími třemi staršími chlapci uprchnout. Běželi dnem i nocí, aby se dostali do Keni. V uprchlickém táboře strávil deset let, než mohl začít nový život v USA se svou novou rodinou. Ve svém prohlášení Lomong dále vyzývá všechny, kdo se chtějí o uprchlictví a imigraci dozvědět více, aby jej kontaktovali. „Dáme si společně pěkný desetimílový výklus a já vám povyprávím svůj životní příběh," doplňuje afro-americký olympionik.

Stranou nezůstává ani patrně nejznámější americký „přistěhovalecký" běžec Meb Keflezighi původem z Eritrey. Z válkou zmítané země uprchl ve svých dvanácti letech. Také on se k celé věci vyjádřil, i když nerad mísí politiku se sportem. Ve svém prohlášení vyjadřuje zhnusení, nikoli však překvapení. „Neřeknu k tomu hodně. Trump udělal špatné věci s ohledem na imigraci, náboženství nebo ženy... Seznam by byl dlouhý. Proto teď nejsem překvapen."