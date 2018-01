Sportovní aplikace prozradila citlivá data americké armády

Jako nekonečná studnice velice citlivých informací se ukázala interaktivní mapa sportovní aplikace Strava. Ta sice anonymně, ale velice detailně ukazuje místa a četnost pohybu svých uživatelů. Pokud si zazoomujete mapu New Yorku, poznáte běžci či jinými sportovci nejčastěji používané cesty a trasy. Záznam dráhy je zcela anonymní a v amerických velkoměstech nepřátelským tajným službám moc radosti neudělá. Situace se ale radikálně změní, když se podíváte třeba do problémových oblastí Afriky nebo Asie ‒ bingo!

Začalo to jako neškodné pátrání dvacetiletého australského studenta, když jeho otec o Global Heat Map aplikace Strava prohlásil něco v tom smyslu, že to je pěkná pitomost ukazující místa, kde se pohybují bohatí běloši s náramkem Fitbit na zápěstí. A co třeba Sýrie, Irák, Somálsko, Jemen, Afghánistán? řekl si zvídavý chlapec a časovaná bezpečnostní bomba začala neúprosně tikat.

Somebody forgot to turn off their Fitbit. Markers trace known military outposts, supply and patrol routes. pic.twitter.com/7YTzoqKgDl — Tobias Schneider (@tobiaschneider) 27. ledna 2018

V pouštích, řídce osídlených oblastech a dalších, kde není jinak žádný pohyb, natož pak s aplikací nebo chytrým náramkem nebo hodinkami, lze snadno vydedukovat vojenské základny. A nejen to. „Mapa odhaluje detailní informace o vzorcích aktivit uvnitř základen. Prozrazuje také aktivity mimo základny, jako třeba po jaké trase procházejí hlídky. Ukazuje zásobovací trasy spojující jednotlivé základny. Můžete vydedukovat, kde vojáci jedí nebo pracují. To vše případným útočníkům usnadňuje správně volit strategické cíle," upozornil německý bezpečnostní expert Tobias Schneider v rozhovoru pro The Washington Post.

Problém je také v tom, že mnoho vojáků nosí zařízení sledující tělesnou aktivitu téměř neustále při sobě. Tímto způsobem tak mohli na interaktivní mapě zanechat jasnou stopu svého pohybu za 24 hodin denně. Podle poskytovatele má aplikace na 27 miliónů uživatelů na celém světě. Americká armáda dbající na fyzickou kondici svých vojáků i civilních zaměstnanců svého času sama rozdala několik tisíc „neškodných" fitness náramků v rámci pilotního projektu kampaně za lepší fyzičku.

Stejně se dají vystopovat a informačně vytěžit ruské základny v Sýrii či Íránu. Chudší armády nebo armády s lépe instruovanými „sportovci" zůstávají nadále neviditelné. Provozovatel aplikace důrazně doporučuje svým uživatelům navštívit nápovědu a důkladně se seznámit s pravidly soukromí. Interaktivní mapa obsahuje pouze záznamy označené jako veřejné.