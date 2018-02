Neuvěřitelný podvod! Výtečníkovi to rázně spočítali

Australský ultramaratónec Mark Robson už to má spočítané. Na závodech ve své zemi si už nezasoutěží. Organizátoři několika různých závodů totiž zjistili, že dlouhodobě podváděl. Nijak sofistikovaně, prostě se schoval ve křoví nebo na záchodcích a čekal, až se ostatní poženou kolem v dalším kole. Pořadatelům později výpadky v kontrolách čipů vysvětloval technickou závadou. Podvody na úrovni mateřské školy. Dlouho to Robsonovi procházelo, o to horší teď ponese následky.