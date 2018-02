Dřina za milión. Jaké to je?

Podívejte se, jaké to je závodit sedm dní za sebou, pokaždé na jiném kontinentu a pokaždé na té nejdelší trati. Vytrvalost je tady stejně důležitá jako odolnost vůči cestování letadlem. Začíná se na věčně zmrzlé antarktické půdě, poté se letí do Afriky, Austrálie, Asie, Evropy a nakonec do Jižní a také Severní Ameriky. Pokud se chcete zúčastnit, připravte si milion za startovné, ten je v procesu přihlašování ještě důležitější než vaše vytrvalost.