Megafrajer vzkazuje: Vrátím se na závod, i kdyby to mělo být s protézami!

Byl to nejmrazivější závod světa a byl to jeho nejdrsnější ročník. Yukon Arctic Ultra takové podmínky za 15 let své existence ještě nepamatoval. Generátory na kontrolních stanovištích zamrzaly, sněžné skútry určené pro kontrolu závodníků na trati nefungovaly. Teploty padaly pod mínus 45° C a závod musel být několikrát zcela přerušen. Letošní roční nejdelší 300mílové varianty dokázal zdolat jen jediný účastník. Do posledních zbytků sil vítězného Jihoafričana pronásledoval jeden Ital a jedna domácí borkyně. Tím pronásledovatelem byl Roberto Zanda, kterému hrozí, že přijde o všechny končetiny.