Olympionik uprchnul ze země. Mučili ho tak, že nemohl ani chodit

Etiopan Demssew Tsega Abebe býval elitním běžcem s velkými ambicemi do budoucnosti. Ve své vlasti byl dobře znám jako vítěz tří desítek maratónů s osobním rekordem dvě hodiny devět minut. Byl velkou nadějí a patřil do užšího výběru na příští olympiádu. Vše se ale změnilo na sklonku roku 2015, kdy se účastnil nenásilných protestů proti vládní politice ve své vlasti. V davu o několika tisícovkách hlav jej policie poznala. Zadrželi ho a tři dny mučili. Příběh až teď nabírá pozitivní směr.

29letý atlet se obával o svůj život a ze své vlasti prchl. Krátce poté, co jej policisté brutálně zbili, byl v plánu nominace národního týmu maratón v americkém Houstonu. Ačkoli mohl jen stěží chodit, nastoupil ke svým kolegům do letadla. Za jediným účelem ‒ aby se už nikdy nevrátil. Útočiště našel u přátel na gauči na předměstí Washingtonu. Podal žádost o politický azyl, ta ale doposud nebyla vyřízena. O svou rodinu ale běžec přijít nechtěl.

„Policie věděla, že jsem běžec, zaměřili se na moje nohy a brutálně mě do nich tloukli," řekl později Abebe deníku The Washington Post. „Musel jsem uprchnout, bál jsem se o život. Moje rodina byla ve smrtelném nebezpečí. Vládní síly využívaly nejrůznějších příležitostí, aby mohly bezdůvodně násilně vtrhnout do našeho domu," dodal. Situace byla pro vytrvalce o to náročnější, že nechal doma kromě ženy také svého pětiletého syna, který vyžaduje lékařskou pomoc. Žena byla v době jeho útěku těhotná, a tak své druhorozené dítě, dceru Soliyanu Abebe nikdy neviděl.

Osud ukázal svou vlídnější tvář až na letošního Valentýna. Shodou okolností se právě v tento den podařilo zbytku rodiny přiletět do USA. Žena se dvěma dětmi získala z humanitárních důvodů povolení ke vstupu do země. Smějí zůstat jeden rok. Abebe zatím pro svou rodinu shání adekvátní ubytování. Pracuje v kuchyňských službách nemocnice St. Elizabeths Hospital. Po příjezdu rodiny se vzdal svého druhého zaměstnání u řetězce 7-Eleven.

Kvůli svým zraněním nedokázal Abebe více než rok vyběhnout. Teprve teď se jeho nohy opět zocelily a vytrvalec byl schopen vést jednu z běžeckých skupin v Rock Creek Park, kam patří i několik Etiopských elitních běžců. Rád by se opět vrátil k pravidelnému běhání. Teď už je schopen znovu uběhnout i 20 mil v kuse. Určitě se chce vrátit i k soutěžení, ale jak sám říká, na neprofesionální úrovni. Nyní ovšem využívá svůj volný čas k tomu, aby dohnal dvouleté odloučení od své rodiny.