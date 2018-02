Kanaďani jsou jediní, kdo má z toho radost

Zobrazení kanadští atleti jsou nejspíše potomky dávných Eskymáků. Jejich kolegové závodící na krátkých tratích mají co dělat, aby si lopatami proházeli cestu ke svému klubovému oválu a pak uvolnili alespoň jednu dvě dráhy od bílé nadílky. A oni? Navléknou se do trenek a jdou si zaběhat mráz nemráz.

Nedaleko Vancouveru napadlo 20 centimetrů čerstvého sněhu. To je množství, které by zaručeně zastavilo veškerý život v našem hlavním městě. Ne tak ovšem tréninkový život na Trinity Western University. Agentury zatím neuvádějí, zda mladíci takový trénink podstupují dobrovolně. Takže si počkejme na další vývoj, zda se v dohledné době neobjeví nějaké anonymní udání a neproběhne s trenérem soudní pře pro nelidské zacházení, nedovolené ochlazování, či dokonce ohrožování mravní výchovy.

Nechceme se samozřejmě nikoho dotknout, ale kdo z vás to dá? Kdo z vás vyběhne do nastalých mrazů v běžeckých trenkách a bude si moci dát později na sociální sítě snímek pod značkou „Me too"? Hodně štěstí a rodičům doma řekněte, že to tak dnes dělají všichni...