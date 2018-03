Vzteklina i apatie. To vše k vidění na psích závodech

Majitelé psů se svými miláčky měli na výběr ze tří různých tratí o délce, 1,5, 3 a 5 kilometrů kolem zábavního parku hlavního města. Některé šestinohé páry dokázaly dokončit nejdelší z tratí i pod 20 minut, zatímco někteří to vzali pouze jako procházku s překvapením. V nepříliš výjimečných případech dokončily dvojice závod pouze po dvou dolních končetinách ‒ to když páníček svého chlupáče musel do cíle dopravit vlastními silami.

Nepřekvapivým vítězem závodů byl Crisenyano Yaban, příslušník filipínské armády, jenž zvítězil na pětikilometrové trati třetí rok po sobě. Podle něj je nejdůležitější, aby chovatel byl se svým psem synchronizovaný. Svým výkonem pod 20 minut vylepšila dvojice svůj loňský vítězný čas o celých pět minut. Vítězný labrador rovněž absolvoval vojenský výcvik.

Startovné na závody činí zhruba 10-20 dolarů (cca 200-400 korun). Část startovného putuje na financování útulku pro opuštěná a týraná zvířata organizace Philippines Animal Welfare Society. Účastníci získávají suvenýry od sponzorů závodů a cílové fotografie.