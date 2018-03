Dojemný příběh: Osmiletá holčička po pěti operacích srdce dala svůj první závod

Adoptivní rodiče Lily po jejím příjezdu do USA okamžitě začali shánět vhodnou kliniku. Všude je odmítali s tím, že se nedá nic dělat a dívka zemře. Až od Children's National Health System ve Washingtonu dostali nadějnější odpověď. Tamní kardiolog věřil, že děvčeti dokáže pomoci. Při prvních operacích v Číně se lékaři pokusili dívčiny orgány upravit do přirozeného postavení, srdce ovšem neotočili správným směrem. Další operace tak nemohly problém zcela vyřešit, ale pouze poskytnout dodatečný čas.

Lily v těch dnech nepobyla více jak deset dní v kuse doma u své nové rodiny, neustálé pobyty v nemocnici pro ni byly životní nutností. Tehdy si malá dívka našla důvod, smysl, pro který by chtěla žít. „Neustále jsem přemýšlela o běhání, protože jsem se sama nemohla zvednout ze své nemocniční postele. Viděla jsem oknem lidi běhat a hrát si, ale nikdy jsem to nemohla dělat sama. Chtěla jsem být schopná pobíhat se svými sestrami, ne se jen dívat na to, jak ony běhají a užívají si zábavu," řekla malá pacientka magazínu Runner's World.

Transplantace nejpostiženějšího orgánu – srdce - se stala nevyhnutelnou. Lily čekala tři měsíce, než jí voperovali srdce dvouletého chlapce. Ten zemřel po nešťastné srážce s autem. Lékaři by prý sice byli schopni udržet velmi vážně zraněného chlapce naživu, celý život by ale byl závislý na několika přístrojích vykonávajících práci životně důležitých orgánů. Rodiče se proto rozhodli ukončit toto trápení a svolili k darování orgánů. Ty zachránily život celkem čtyřem dětem.

Čtyři měsíce trvalo, než se Lily dostala z nemocnice nastálo domů. I tak ale potřebovala neustálou péči rodičů a na devět hodin denně k nim docházela i zdravotní sestra. Dívka byla dále odkázána na doplňkový kyslík a další pomocné přístroje. Postupně se ale opravdu rozběhla a z několika desítek metrů se jich staly tisíce. Teď uběhla poprvé v životě pětikilometrovou trať bez použití kyslíkového přístroje. „Chci běžet ještě dál. Možná i půlmaraton. Chci inspirovat více lidí k běhání a získávat peníze na pomoc ostatním dětem," nechala se slyšet mladá sportovkyně.